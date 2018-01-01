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Все новости Сургута и Югры

Вблизи Сургута из-за ДТП у моста через Обь образовалась многокилометровая пробка

Вблизи Сургута из-за ДТП у моста через Обь образовалась многокилометровая пробка

Новости Сургута, Сегодня в 15:20
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В Югре расширен список получателей социальной поддержки на оплату жилья и ЖКУ

В Югре расширен список получателей социальной поддержки на оплату жилья и ЖКУ

Новости, Сегодня в 14:52
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За призы фестиваля «Дух огня» в Югре поборются художники, режиссеры и фотографы – любители

За призы фестиваля «Дух огня» в Югре поборются художники, режиссеры и фотографы – любители

Новости, Сегодня в 14:34
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Спортсменов из Югры лишили золотых медалей из-за допинга

Спортсменов из Югры лишили золотых медалей из-за допинга

Новости, Сегодня в 12:45
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В Сургуте нашли самый заваленный снегом автомобиль

В Сургуте нашли самый заваленный снегом автомобиль

Новости Сургута, Сегодня в 12:01
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Компанию «Ютэйр» накажут за отказ предоставить пассажиру место рядом с его детьми

Компанию «Ютэйр» накажут за отказ предоставить пассажиру место рядом с его детьми

Новости, Сегодня в 11:37
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В Югре житель Советского района обокрал попутчиц

В Югре житель Советского района обокрал попутчиц

Новости, 15 февраля в 20:15
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В Нижневартовске едва не сгорели дети и их пьяная мать

В Нижневартовске едва не сгорели дети и их пьяная мать

Новости Нижневартовска, 15 февраля в 15:29
889 0
В ЯНАО приезжий убил знакомого, расчленил и сжег в печи, а через месяц застрелил еще одного мужчину уже в Югре

В ЯНАО приезжий убил знакомого, расчленил и сжег в печи, а через месяц застрелил еще одного мужчину уже в Югре

Новости, 15 февраля в 15:04
939 0
В Нижневартовске бывший полицейский пытался задушить журналиста

В Нижневартовске бывший полицейский пытался задушить журналиста

Новости Нижневартовска, 15 февраля в 14:50
3078 0
​В Сургуте на Индустриальной улице собака сорвалась с цепи и покусала мужчину

​В Сургуте на Индустриальной улице собака сорвалась с цепи и покусала мужчину

Новости Сургута, 15 февраля в 14:17
1152 1
Жителя Югры осудят за то, что подтолкнул свекра перевести деньги террористам

Жителя Югры осудят за то, что подтолкнул свекра перевести деньги террористам

Новости, 15 февраля в 14:05
1014 0
В Сургуте осужденный за убийство мужчина на суде попытался уничтожить материалы дела

В Сургуте осужденный за убийство мужчина на суде попытался уничтожить материалы дела

Новости Сургута, 15 февраля в 13:33
1310 1
В Нижневартовске в аварии пострадали три пассажира из нелегального такси

В Нижневартовске в аварии пострадали три пассажира из нелегального такси

Новости Нижневартовска, 15 февраля в 12:58
1101 0
​В Сургуте гражданин Азербайджана, чтобы избежать депортации, предложил полицейским 2000 рублей взятки

​В Сургуте гражданин Азербайджана, чтобы избежать депортации, предложил полицейским 2000 рублей взятки

Новости Сургута, 15 февраля в 12:40
1119 1
Регионального оператора «Югра-Экология» обвиняют в фальсификации замеров мусора в Югорске

Регионального оператора «Югра-Экология» обвиняют в фальсификации замеров мусора в Югорске

Жители города утверждают, что видели, как в контейнеры для веса и объема докидывают снег

Новости, 14 февраля в 15:57
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Карантин в школах Сургута завершается. В понедельник всем на учебу

Карантин в школах Сургута завершается. В понедельник всем на учебу

Новости Сургута, 15 февраля в 08:13
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​Utair подготовила пятилетнюю стратегию – компания серьезно обновит флот, купит десятки Boeing MAX и выйдет в прибыль

​Utair подготовила пятилетнюю стратегию – компания серьезно обновит флот, купит десятки Boeing MAX и выйдет в прибыль

Новости, 14 февраля в 22:24
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​Главный следователь России Александр Бастрыкин наградил медалью школьника из Югры

​Главный следователь России Александр Бастрыкин наградил медалью школьника из Югры

Новости ХМ, 14 февраля в 21:30
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​В Нефтеюганске произошел пожар в жилом доме. Пострадали трое

​В Нефтеюганске произошел пожар в жилом доме. Пострадали трое

Новости Юганска, 14 февраля в 21:21
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​С Днем рождения, дедушка Атанас!
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«Через год у нас будет ноль по комфортной городской среде. Потому что это будет экология остаточного принципа»

«Через год у нас будет ноль по комфортной городской среде. Потому что это будет экология остаточного принципа»
Сергей Полукеев о ликвидации управления природопользовании Сургута
Илья Низовских 15 февраля в 15:36
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​«Считаю, что в Конституцию надо добавить тертое яблочко». Как россияне в интернете шутят над поправками в основной закон

​«Считаю, что в Конституцию надо добавить тертое яблочко». Как россияне в интернете шутят над поправками в основной закон
Редакция СИА-ПРЕСС 15 февраля в 12:47
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​Несколько вопросов к строительству новых спортивных объектов в Сургуте

​Несколько вопросов к строительству новых спортивных объектов в Сургуте
Деньги собираются потратить немалые, и это хорошо, только вот почему никто ничего не знает?
Дмитрий Филиппов, директор ледовой арены «Титан» 13 февраля в 23:04
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Как часто полицейские в Сургуте находят водителей, которые шоркнули другое авто и уехали? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Как часто полицейские в Сургуте находят водителей, которые шоркнули другое авто и уехали? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Полина Амирова 13 февраля в 17:19
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Жительница Сургута несколько лет не может попасть в элитный салон красоты

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​Получится как всегда

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Если уже все поправки в Конституцию будут приняты Госдумой и Совфедом и подписаны президентом – зачем мне, Васе Пупкину, в неожиданный законный выходной куда-то там идти и что-то делать?
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«Без одной «гонки» хорошему руководителю муниципалитета точно не обойтись. Без гонки за деньгами: окружными, нефтяными, из своего бюджета»

«Без одной «гонки» хорошему руководителю муниципалитета точно не обойтись. Без гонки за деньгами: окружными, нефтяными, из своего бюджета»
Ответ главы Сургутского района Андрея Трубецкого на критику депутата думы Сургута Владимира Болотова
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района 11 февраля в 07:27
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​«Гонка за статистикой — беда нашей модели госуправления. Но вы стали одним из лучших учеников данной системы»

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Акции «Сургутнефтегаза» интересны для покупки. Они оценены в разы ниже, чем могли бы стоить

Акции «Сургутнефтегаза» интересны для покупки. Они оценены в разы ниже, чем могли бы стоить
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​Из-за коронавируса Китай будет покупать меньше нефти. Как это повлияет на Сургутнефтегаз и его акционеров

​Из-за коронавируса Китай будет покупать меньше нефти. Как это повлияет на Сургутнефтегаз и его акционеров
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«Основная причина самоповреждений заключенными — шантаж и привлечение внимания»
Начальник УФСИН России по Югре Дмитрий Безруких — о том, откуда в югорских колониях текучка кадров, зачем осужденные калечат себя, и почему прокурор собирается искать коррупционную составляющую в растущем числе разрешений на УДО
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