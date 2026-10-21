В Сургуте определили девять победителей конкурса педагогического мастерства 2026 года

Учитель английского языка школы «Перспектива» Ольга Литовченко победила в номинации «Учитель года — 2026» муниципального конкурса педагогического мастерства. Об этом сообщили в администрации Сургута. Всего победителей определили в девяти номинациях — они представят город на региональном этапе.
В конкурсе участвовали 93 педагога из 63 образовательных учреждений. Испытания проходили на 12 площадках: участники проводили открытые уроки и мастер-классы, проходили педагогическое интервью и блицтурниры.
Победителями остальных номинаций стали:
- «Педагогическая надежда» — Евгения Гизатулина, учитель математики школы №6;
- «Воспитатель года» — Ангелина Гафиятуллина, воспитатель детского сада №92 «Веснушка»;
- «Сердце отдаю детям» — Светлана Шнейдер, педагог дополнительного образования Центра детского творчества;
- «Педагог-психолог года» — Надежда Гривенная, педагог-психолог школы №9;
- «Учитель-дефектолог года» — Антонида Грязнова, учитель-логопед школы №15;
- «Самый классный классный» — Екатерина Комова, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями школы №10;
- «Лучший преподаватель-организатор ОБЗР» — Алексей Матвеев, преподаватель-организатор основ безопасности и защиты Родины школы №12;
- «Учитель родного языка и литературы» — Людмила Иванова, учитель начальных классов школы №46.
Ранее в Югре расширили меры поддержки учителей. В частности, их детям в возрасте от 6 до 17 лет предусмотрели предоставление путевок в организации отдыха и оздоровления. Новые гарантии призваны помочь привлекать и удерживать кадры в системе образования.