В Сургуте определили девять победителей конкурса педагогического мастерства 2026 года

Учитель английского языка школы «Перспектива» Ольга Литовченко победила в номинации «Учитель года — 2026» муниципального конкурса педагогического мастерства. Об этом сообщили в администрации Сургута. Всего победителей определили в девяти номинациях — они представят город на региональном этапе.

В конкурсе участвовали 93 педагога из 63 образовательных учреждений. Испытания проходили на 12 площадках: участники проводили открытые уроки и мастер-классы, проходили педагогическое интервью и блицтурниры.

Победителями остальных номинаций стали:

«Педагогическая надежда» — Евгения Гизатулина , учитель математики школы №6;

, учитель математики школы №6; «Воспитатель года» — Ангелина Гафиятуллина , воспитатель детского сада №92 «Веснушка»;

, воспитатель детского сада №92 «Веснушка»; «Сердце отдаю детям» — Светлана Шнейдер , педагог дополнительного образования Центра детского творчества;

, педагог дополнительного образования Центра детского творчества; «Педагог-психолог года» — Надежда Гривенная , педагог-психолог школы №9;

, педагог-психолог школы №9; «Учитель-дефектолог года» — Антонида Грязнова , учитель-логопед школы №15;

, учитель-логопед школы №15; «Самый классный классный» — Екатерина Комова , советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями школы №10;

, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями школы №10; «Лучший преподаватель-организатор ОБЗР» — Алексей Матвеев , преподаватель-организатор основ безопасности и защиты Родины школы №12;

, преподаватель-организатор основ безопасности и защиты Родины школы №12; «Учитель родного языка и литературы» — Людмила Иванова, учитель начальных классов школы №46.

Ранее в Югре расширили меры поддержки учителей. В частности, их детям в возрасте от 6 до 17 лет предусмотрели предоставление путевок в организации отдыха и оздоровления. Новые гарантии призваны помочь привлекать и удерживать кадры в системе образования.