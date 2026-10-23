Владимир Путин наградил семью Панаитовых из Тюмени медалью «Родительская слава»

Президент России Владимир Путин наградил семью Панаитовых из Тюмени медалью ордена «Родительская слава». Дарья и Виталий Панаитовы состоят в браке более 15 лет и воспитывают четверых детей, сообщает «Тюменская область сегодня».

В основе семейного уклада Панаитовых — взаимоуважение, доверие, любовь, почтительное отношение к старшим и преемственность поколений. Родители следят за успеваемостью детей, организуют их досуг, участвуют в школьной и творческой жизни. Вместе семья путешествует и знакомится с историей и географией России.

Дарья Панаитова работает менеджером по персоналу в городской поликлинике №13, а Виталий Панаитов руководит отделом логистики. Отец вместе с сыновьями Сергеем, Марком и Максимом участвовал в пятикилометровом забеге по взлетно-посадочной полосе действующего аэропорта Тюмени. Мероприятие вошло в Книгу рекордов России как самый массовый забег такого формата.

Старший сын Сергей учится в восьмом классе на отлично, становится призером школьных и городских олимпиад, занимается спортивными бальными танцами и состоит в тюменском вожатском отряде «Орион».

Марк учится в шестом классе, побеждает и становится лауреатом международных конкурсов по воздушной гимнастике, представляет школу на соревнованиях по футболу и хоккею. В будущем он хочет связать свою жизнь с МЧС.

Максим учится в четвертом классе и занимается робототехникой, а младшая дочь София, которая пошла в первый класс, увлекается танцами и рисованием. Семья активно участвует в жизни школы и города.

Ранее siapress.ru сообщал, что за пять лет число многодетных семей в Тюменской области выросло на 38% и приблизилось к 40 тысячам. В мае 2025 года государственные и региональные награды получили многодетные родители, в том числе семьи участников специальной военной операции.