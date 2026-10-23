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Владимир Путин наградил многодетную семью из Тюмени

Владимир Путин наградил семью Панаитовых из Тюмени медалью «Родительская слава»

Владимир Путин наградил многодетную семью из Тюмени
Фото из архива семьи Панаитовых

Президент России Владимир Путин наградил семью Панаитовых из Тюмени медалью ордена «Родительская слава». Дарья и Виталий Панаитовы состоят в браке более 15 лет и воспитывают четверых детей, сообщает «Тюменская область сегодня».

В основе семейного уклада Панаитовых — взаимоуважение, доверие, любовь, почтительное отношение к старшим и преемственность поколений. Родители следят за успеваемостью детей, организуют их досуг, участвуют в школьной и творческой жизни. Вместе семья путешествует и знакомится с историей и географией России.

Дарья Панаитова работает менеджером по персоналу в городской поликлинике №13, а Виталий Панаитов руководит отделом логистики. Отец вместе с сыновьями Сергеем, Марком и Максимом участвовал в пятикилометровом забеге по взлетно-посадочной полосе действующего аэропорта Тюмени. Мероприятие вошло в Книгу рекордов России как самый массовый забег такого формата.

Старший сын Сергей учится в восьмом классе на отлично, становится призером школьных и городских олимпиад, занимается спортивными бальными танцами и состоит в тюменском вожатском отряде «Орион».

Марк учится в шестом классе, побеждает и становится лауреатом международных конкурсов по воздушной гимнастике, представляет школу на соревнованиях по футболу и хоккею. В будущем он хочет связать свою жизнь с МЧС.

Максим учится в четвертом классе и занимается робототехникой, а младшая дочь София, которая пошла в первый класс, увлекается танцами и рисованием. Семья активно участвует в жизни школы и города.

Ранее siapress.ru сообщал, что за пять лет число многодетных семей в Тюменской области выросло на 38% и приблизилось к 40 тысячам. В мае 2025 года государственные и региональные награды получили многодетные родители, в том числе семьи участников специальной военной операции.


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23 октября в 17:24, просмотров: 687, комментариев: 0
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