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Несгибаемая воля лидера

Памяти труженика тыла, председателя совета ветеранов сургутского здравоохранения Нины Тарасовой

Несгибаемая воля лидера
Труженики тыла, ветераны здравоохранения 9 мая 2008 года в профкоме ЦКРБ. На снимке первая справа председатель совета Н.А. Тарасова. Фото из архива Л.Захаровой

17 сентября 2026 года закончила свой земной путь ветеран труда России и Ханты-Мансийского автономного округа, почетный ветеран Сургута Нина Андреевна Тарасова.

Говорить объективно о человеке, знакомым десятки лет, всегда нелегко, тем более, когда общался семьями – Нина Андреевна и моя мама были не только коллеги, но и близкие подруги. Вспоминаю, как накануне 85-летия Нины Андреевны в 2016 году договорились встретится с ней по «официальному» поводу. «Ты, когда соберешься ко мне, так позвони, чтобы я подготовилась, платье новое надела», — полушутя предупредила она.

Моложавая, с осветленной по случаю прической, в ослепительно-праздничном наряде встретила нас с фотографом Ириной юбилярша. Мы аж ахнули! К большому сожалению, снимки не сохранились, уж больно она там хороша – Нина Андреевна относилась к типу женщин, которые с годами становятся красивее.

…Родилась Нина Соколова 19 апреля (по документам – 26 апреля) 1931 года в Татарии, в живописном селе Икское-Усье Менделеевского района, что стоит на берегу Камы. В семье Нина была седьмым ребенком из девяти. Жизнь в селе текла своим чередом – в труде и заботе о завтрашнем дне. Но с мирного ритма сбила война. Глава семейства Андрей Соколов, отслуживший подводник, в то время был уже в возрасте, потому на фронт его не взяли. Мать всю войну работала председателем сельского совета, тем самым помимо домашних хлопот вела административную и общественную работу.

«Трудится приходилось с утра до вечера, не покладая рук, — рассказывала Нина Андреевна, — Все – взрослые и дети – сажали картошку, пахали землю, таскали огромные тяжести, косили и стоговали сено, а после собирали колоски, чтобы ни одного зернышка не пропало. Для фронта мы ничего не жалели и отдавали все – коров, кур, свиней, молоко, яйца, а сами жили впроголодь, спасаясь лишь рыбой да лепешками из лебеды».

Нина Андреевна с улыбкой говорила, каким вкусным тогда казался морковный и свекольный чай и какими «удобными» и «теплыми» были лапти, сплетенные из коры липы. Не забывала она никогда и свое первое платьице в горошек, справленное ей на 14-летие взамен обветшавших обносок, которые донашивала после старших сестер. Тогда, примерив обновку, она ощутила себя настоящей принцессой, и ей казалось это счастьем.

«Несмотря на голод и разруху, в праздничные дни все селяне собирались в клубе для просмотра самодеятельных номеров. В таких мероприятиях я была активисткой – вспоминала Нина Андреевна и поведала о забавном случае: - Как-то раз мы для односельчан пьесу разыгрывали на сцене. Мне в один момент нужно было накрасить губы, но так как за кулисами было очень темно, я впопыхах вместо красной краски выкрасила губы черной, и в таком виде выбежала на сцену. Занавес пришлось закрыть. Хотя рассмешила тогда я всех, кто был в зрительном зале.

В 1948 году Нина Соколова окончила Елабужскую фельдшерско-акушерскую школу. После была направлена в село Красный Бор заведующей фельдшерско-акушерским пунктом, где проработала год. Позже была Башкирия и город Октябрьский. Санаторий-профилакторий, Дом ребенка, школа-интернат – таков ее дальнейший трудовой путь.

В 1952 году вышла замуж за механика Виктора Тарасова: «Познакомились мы с ним в 1951 году в Октябрьском городском парке на танцах. Лето. Играет духовой оркестр. Танцплощадка освещена эклектическими лампочками. Ко мне подходит молодой человек и приглашает на танец. В то время парни к девушкам относились с уважением, вольностей не позволяли. Через год сделал мне предложение выйти за него замуж. Я согласилась. Свадьбы как такой не было, все просто – пошли в загс и зарегистрировались…»

Н.А. и В.Г. Тарасовы были счастливы вместе 53 года. Фото из архива Л. Захаровой

У Тарасовых родились три сына, очаг сложился крепкий, дружный.

В 1972 году семья переехала в Сургут на новое место работы Виктора Григорьевича. Нина Андреевна устроилась в школу-интернат фельдшером. Так уж получилось, что все время работала с детьми. И ей нравилось. В каждом ребенке видела особенности растущего организма, переживала, если наблюдались у подопечных серьезные заболевания.

Годы летели незаметно, ведь время – не ящерица, его за хвост не удержишь. Дети получили хорошее образование. Обзавелись семьями.

27 апреля 2002 года Тарасовы отметили золотую свадьбу. Казалось, куда лучше – живи да радуйся! Все сладилось в их семейной жизни. Но беда приходит внезапно и порой не одна. Как в народе говорят, пришла беда – отворяй ворота. 4 июля 2005 года умер Виктор Григорьевич, а через день трагически погибли в автомобильной катастрофе старший сын и внучка. Великое горе и большую утрату пережила Нина Андреевна только благодаря близким и родным, друзьям. Они помогли ей выстоять, окружая заботой и вниманием. Нина Андреевна со всей семьей жила на даче. Это было ее спасением, вторым дыханием, прибавляло сил, чтобы жить дальше. Она старалась быть полезной семье и обществу. Принимала активное участие в городской выставке-конкурсе «Урожай».

Зарекомендовала себя как лидер, опытный организатор мероприятий, проводимых советом ветеранов неработающих пенсионеров здравоохранения.

Легка на подъем, уверенная в себе, рассудительная, обладающая большой выдержкой, спокойная и с чувством юмора. По словам коллег, слыла душой общества, при необходимости могла быть настойчивой, твердой в своих убеждениях, старалась доказать свою правоту на деле. За эти качества уважали ветераны здравоохранения Сургута своего руководителя, коим она являлась с 2000 года. С момента же создания совета в 1993 году была неизменным заместителем председателя, участника Великой Отечественной войны Аллы Константиновны Мясниковой.

Много лет Нина Андреевна вела работу на общественных началах, всегда в движении, делах, заботах. Старалась облегчить жизненные затруднения пенсионеров, находила время посетить больных на дому и в стационаре. И с каждым годом все чаще приходилось говорить прощальные слова. Увы, такова жизнь…

За долгую трудовую деятельность (более сорока лет) и за активное участие в работе совета ветеранов сургутского здравоохранения Нина Андреевна Тарасова удостоена множеством почетных и благодарственных грамот. Светлая ей память.


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Сегодня в 15:52, просмотров: 186, комментариев: 0
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