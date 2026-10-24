Югорчанам рассказали, кому положена выплата за уход за ребенком с инвалидностью

В Югре 7 120 родителей получают ежемесячную выплату по уходу за детьми с инвалидностью. Ее размер с учетом районного коэффициента 1,5 составляет 17 345 рублей, сообщили в региональном отделении СФР.

Выплату могут получать не только родители, но и опекуны, попечители, а также другие люди, которые ухаживают за ребенком с инвалидностью или инвалидом с детства I группы. Родителям и опекунам деньги выплачивают в течение всего периода инвалидности ребенка. Остальным ухаживающим необходимо раз в год подавать новое заявление. Если не сделать этого вовремя, выплату прекратят.

«Ухаживающий должен быть трудоспособным, проживать на территории России, не работать и не получать пенсию или пособие по безработице. Для родителей, усыновителей, опекунов и попечителей сделано исключение: им разрешено работать неполный день», – рассказала управляющая отделением СФР по Югре Ольга Галюк.

Даже если за человеком с инвалидностью ухаживают несколько родственников, выплату может получать только один из них. Время ухода засчитывается в страховой стаж. За каждый полный год начисляют 1,8 пенсионного коэффициента. Это учитывается при назначении будущей пенсии. Подать заявление можно через «Госуслуги», в МФЦ или в клиентской службе Социального фонда России.