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​В Югре более семи тысяч родителей получают пособие по уходу за детьми с инвалидностью

Югорчанам рассказали, кому положена выплата за уход за ребенком с инвалидностью

​В Югре более семи тысяч родителей получают пособие по уходу за детьми с инвалидностью
Фото: siapress.ru, сгенерировано нейросетью

В Югре 7 120 родителей получают ежемесячную выплату по уходу за детьми с инвалидностью. Ее размер с учетом районного коэффициента 1,5 составляет 17 345 рублей, сообщили в региональном отделении СФР.

Выплату могут получать не только родители, но и опекуны, попечители, а также другие люди, которые ухаживают за ребенком с инвалидностью или инвалидом с детства I группы. Родителям и опекунам деньги выплачивают в течение всего периода инвалидности ребенка. Остальным ухаживающим необходимо раз в год подавать новое заявление. Если не сделать этого вовремя, выплату прекратят.

«Ухаживающий должен быть трудоспособным, проживать на территории России, не работать и не получать пенсию или пособие по безработице. Для родителей, усыновителей, опекунов и попечителей сделано исключение: им разрешено работать неполный день», – рассказала управляющая отделением СФР по Югре Ольга Галюк.

Даже если за человеком с инвалидностью ухаживают несколько родственников, выплату может получать только один из них. Время ухода засчитывается в страховой стаж. За каждый полный год начисляют 1,8 пенсионного коэффициента. Это учитывается при назначении будущей пенсии. Подать заявление можно через «Госуслуги», в МФЦ или в клиентской службе Социального фонда России.


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24 октября в 12:16, просмотров: 571, комментариев: 0
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            [0]=>
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              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
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            [1]=>
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          }
        }
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          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
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              bool(true)
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        }
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        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
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          [0]=>
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      }
    }
  }
}
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