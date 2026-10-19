В Сургуте 20 человек эвакуировались при пожаре на 18-м этаже дома на Монтажников

В Сургуте из-за пожара в 24-этажном доме на улице Монтажников самостоятельно эвакуировались 20 человек, в том числе девять детей. Об этом сообщило МЧС Югры в сводке за 17 октября. Погибших и пострадавших нет. Возгорание произошло в квартире на 18-м этаже: в ванной комнате загорелись электроприборы. Предварительной причиной специалисты назвали нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

В тот же день пожарные выезжали на задымление в двухэтажном здании кафе на проспекте Набережном. До прибытия расчетов оттуда самостоятельно вышли 17 человек. Огонь повредил электродвигатель и изоляцию вытяжки.

Еще один пожар произошел в Белом Яре Сургутского района. На улице Таежной загорелась одноэтажная хозяйственная постройка. Огонь повредил бывшие в употреблении вещи и тент прицепа на площади 50 квадратных метров. Пожарные не допустили распространения пламени на стоявший рядом автомобиль. Предварительная причина — неисправность электрооборудования.

Всего за 17 октября подразделения МЧС Югры реагировали на 11 техногенных пожаров. Ведомство напоминает о необходимости проверять проводку, не перегружать электросеть и не оставлять включенные приборы без присмотра. При признаках возгорания нужно звонить 101 или 112.

Ранее в Сургуте пожарные спасли из квартиры на улице Ивана Захарова двух девятилетних девочек. Дознаватели установили, что перед возгоранием дети включили электрообогреватель и поставили его на кресло. Предварительной причиной пожара назвали неисправность электрооборудования.