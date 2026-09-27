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​Клюква, остатки брусники и кедровые орехи — что еще можно добрать в лесу перед началом морозов

Последние ягоды Югры: что еще можно собрать в лесу в октябре

​Клюква, остатки брусники и кедровые орехи — что еще можно добрать в лесу перед началом морозов
Фото сгенерировано ИИ

Октябрь в Югре — уже не разгар ягодного сезона, но и не его окончание. Пока болота и лесная подстилка не скрылись под устойчивым снегом, в лесу еще можно собрать клюкву, позднюю бруснику, рябину, шиповник и кедровые орехи. Главной октябрьской ягодой остается клюква: первые заморозки ей не вредят, а вкус после холода становится мягче. При этом урожай дикоросов зависит от конкретного района — в 2026 году некоторые привычные ягодные места оказались почти пустыми.

Какие ягоды можно собирать в Югре в октябре

Если искать ответ на вопрос, какие ягоды растут в лесах Югры в октябре, список получится заметно короче летнего. Морошка, черника и голубика к этому времени практически отходят. Поздней осенью основное внимание сборщиков переключается на клюкву, а там, где сохранились ягоды, — на бруснику.

Клюква

Клюква — самая надежная поздняя ягода Югры. Ее массовый сбор начинается в сентябре и может продолжаться в октябре, а при отсутствии глубокого снега — даже в ноябре. Искать клюкву следует на болотах, сфагновых участках, влажных окраинах лесных озер и в заболоченных сосняках.

Первые ночные морозы клюква переносит хорошо. После охлаждения ягода обычно становится мягче и кажется менее кислой. Однако собирать подмороженную клюкву желательно в прохладную погоду и перерабатывать достаточно быстро: после оттаивания она мнется и хранится хуже, чем твердая осенняя ягода.

Клюква способна оставаться под снегом до весны. Перезимовавшие ягоды тоже съедобны и становятся слаще, однако октябрьский сбор удобнее для перевозки и длительного хранения. Собранную сухую ягоду можно заморозить, использовать для морса, соуса или перетереть с сахаром.

В 2026 году ожидания от урожая клюквы в разных частях Югры неодинаковы. Так, жители Ханты-Мансийского района рассказывали, что после обильных дождей часть болот оказалась затоплена, поэтому до ягодников стало сложнее добраться.

Брусника

Основной сезон брусники приходится на август и сентябрь, но отдельные ягоды сохраняются на кустах и в октябре. Искать их можно в сухих сосновых лесах, на вырубках, лесных полянах и окраинах болот. После небольшого мороза брусника теряет плотность. Ягоды, которые неоднократно замерзали и оттаивали, быстро мнутся и хуже подходят для хранения.

Поэтому поздняя брусника годится прежде всего для морса, варенья, соуса или немедленной заморозки. Для мочения и длительного хранения лучше выбирать плотные, целые ягоды без следов плесени и повреждений.

Рябина и шиповник

На лесных опушках, старых вырубках и вдоль проселочных дорог в октябре сохраняется рябина. После первых морозов в ее вкусе становится меньше горечи. Рябину используют для компотов, варенья и соусов, но собирать ее лучше подальше от автомобильных трасс, промышленных площадок и других источников загрязнения.

До серьезных морозов можно заготавливать и плоды шиповника. Лучше выбирать твердые красные или оранжевые плоды без темных пятен и признаков гниения. После многократного замерзания и оттаивания шиповник становится мягким, поэтому для сушки предпочтительнее плоды, собранные раньше.

Незнакомые ягоды и растения брать не следует. В октябре многие листья уже опали или изменили цвет, из-за чего определить вид сложнее, чем летом.

Какие еще дикоросы собирают в октябре

Кроме ягод, в лесах Югры в начале октября еще можно найти кедровые шишки. Официальный сезон их сбора в округе в 2026 году начался 25 августа. Однако урожай кедрового ореха, например, в Сургутском районе оказался слабее прошлогоднего: в Тундринском бору местные жители отмечали, что на некоторых деревьях шишек почти нет.

Собирать имеет смысл только упавшие или легко доступные шишки. Нельзя повреждать деревья, ломать ветви и использовать способы, которые могут причинить вред кедровнику. Кроме того, часть найденных осенью шишек уже может быть пустой или испорченной насекомыми.

Если октябрь окажется теплым, в лесу можно будет повстречать поздние грибы — грузди, волнушки, рядовки и отдельные трубчатые виды. Но грибной сезон в Югре сильно зависит от погоды: после устойчивых заморозков, особенно если грибы несколько раз замерзали и оттаивали, рассчитывать на безопасный урожай не стоит. Собирать следует только хорошо знакомые виды.

Как подготовиться к октябрьскому походу за ягодами

Октябрьский лес в Югре требует большей осторожности, чем летний. Световой день быстро сокращается, мокрый мох и наст становятся скользкими, а даже знакомая тропа после первого снега выглядит иначе.

Перед поездкой стоит сообщить близким маршрут и время возвращения, зарядить телефон, сохранить карту для работы без интернета и взять запас теплой одежды. На болото лучше не ходить в одиночку. Медведи в октябре также еще могут оставаться активными: сроки их ухода в берлоги зависят от погоды и наличия корма. Случаев нападения медведей в Югре в этом сезоне пока не зафиксировано, но вам не полегчает, если эта статистика откроется именно на вас. Между тем из некоторых регионов России регулярно приходят новости о смертельных случаях столкновения человека с хозяевами леса.


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Сегодня в 12:53, просмотров: 280, комментариев: 0
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