Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

В ближайшие выходные сургутян ждут гастрольные спектакли, концерты современной музыки, музыкальные программы для детей, творческие мастер-классы и выставки. В пятницу можно увидеть комедию с известными актёрами или посетить фестиваль «Мир звучит», в субботу — услышать молодых сургутских музыкантов, а в воскресенье — познакомить детей с музыкой Моцарта или побывать на спектакле.

23 октября, пятница

Шоу «Уральские пельмени. Лучшее»

Место проведения: Дворец искусств «Нефтяник», Югорский тракт, 5. Время: 19:00.

В Сургут приедут артисты шоу «Уральские пельмени» с гастрольной программой «Лучшее». Зрителям представят новые юмористические номера, которые ещё не выходили на телевидении, сценки с известными персонажами и интерактивы с залом. В заявленном составе — Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов, Сергей Исаев, Сергей Ершов, Максим Ярица и другие участники коллектива.

Стоимость: от 11 000 рублей по актуальной билетной странице. Возраст: 6+. Подробности и билеты здесь.

Спектакль «Подыскиваю жену. Недорого!»

Место проведения: театр СурГУ, проспект Ленина, 1. Время: 19:00.

Гастрольная комедия рассказывает об успешном мужчине Игоре, который решает проверить искренность претенденток на роль будущей супруги. Он выдаёт себя за скромного служащего с небольшой зарплатой и квартирой, чтобы найти женщину, которую интересуют не его деньги. Однако неожиданно сам оказывается в центре запутанной истории. В спектакле заявлены Мария Кравченко, Татьяна Морозова, Роман Юнусов и Илья Алексеев. Состав артистов может измениться.

Стоимость: от 2000 до 5000 рублей. 18+. Билеты здесь.

Концерт «Мистический рояль»

Место проведения: галерея современного искусства «Стерх», ул. Магистральная, 34/1. Время: 18:00 — лекция, 19:00 — концерт.

В рамках III фестиваля современной музыки «Мир звучит» состоится концерт «Мистический рояль», посвящённый фортепианной музыке XX века. В программе — произведения композиторов России, Европы, Америки и Австралии. Перед выступлением музыковед Вера Шитова проведёт лекцию «Композиторы — мистики», посвящённую необычным музыкальным идеям и поискам авторов прошлого столетия.

Возраст: 12+. Программа и билеты здесь.

24 октября, суббота

Концерт «Холодно — горячо»

Место проведения: галерея современного искусства «Стерх», ул. Магистральная, 34/1. Время: 16:00 — лекция, 17:00 — концерт.

В рамках фестиваля современной музыки «Мир звучит» выступят молодые сургутские музыканты. Программа «Холодно — горячо» посвящена поиску собственного исполнительского стиля и знакомству с новой музыкой. Перед концертом музыковед Вера Шитова проведёт лекцию «Сибирская музыка периода расцвета».

Возраст: 12+. Подробности и билеты здесь.

Премьера концертной программы «Эврика»

Место проведения: Сургутская филармония, ул. Энгельса, 18, большой зал. Время: 14:00.

Концертный оркестр духовых инструментов «Сургут Экспресс-Бэнд» представит премьерную программу для школьников «Эврика». Музыканты предложат детям взглянуть на окружающий мир через музыку и покажут, что узнавать новое можно не только за школьной партой, но и в концертном зале.

Стоимость: от 400 рублей. Возраст: 12+. Подробности и билеты на сайте филармонии.

Концерт «Поклон тебе, родная сторона»

Место проведения: Городской культурный центр, проспект Набережный, 56. Время: 18:00.

Хор ветеранов «Просторы Югры» представит концерт, посвящённый родному краю и воспоминаниям о жизни в Сургуте. Вместе с ним выступят участники коллектива «Ягодка» и ансамбля народной песни «Рябинушка». Помимо вокальных и хореографических номеров, зрители услышат личные истории артистов, сопровождаемые фотографиями из семейных архивов.

Стоимость: 400 рублей. Возраст: 6+. Телефон для справок: 60-58-60. Подробности на сайте организатора.

Мастер-класс «Ангелочек»

Место проведения: ИКЦ «Старый Сургут», ул. Энергетиков, 2, Дом ремёсел. Время: 12:30 и 14:30.

В Доме ремёсел состоится мастер-класс по изготовлению текстильной куклы «Ангелочек». Участники смогут попробовать себя в декоративно-прикладном творчестве и самостоятельно создать небольшой сувенир. Занятие входит в октябрьскую программу выходного дня историко-культурного центра.

Стоимость: 350 рублей. Возраст: 6+. Программа мастер-классов на сайте «Старого Сургута».

«Забавные выходные с Чёрным лисом»

Место проведения: ИКЦ «Старый Сургут», ул. Энергетиков, 2, игровая площадка «Забава». Время: 11:00–12:00 и 15:00–16:00.

В «Старом Сургуте» для детей и родителей пройдёт игровая программа «Забавные выходные с Чёрным лисом». Посетителей ждёт организованный досуг на территории историко-культурного центра, а участие не потребует покупки билета.

Вход свободный. 0+. Подробности на сайте «Старого Сургута».

25 октября, воскресенье

Концерт «Сказки маленького Моцарта»

Место проведения: Сургутская филармония, ул. Энгельса, 18, малый зал. Время: 13:00.

Струнный квартет «Перфекто» представит премьерную музыкальную программу для детей, посвящённую Вольфгангу Амадею Моцарту. Юные зрители познакомятся с историей композитора, который начал сочинять музыку уже в пятилетнем возрасте, и услышат произведения, позволяющие по-новому открыть для себя мир классической музыки.

Стоимость: от 500 рублей. Возраст: 6+. Подробности и билеты на сайте филармонии.

Музыкальная программа «Осенняя рапсодия»

Место проведения: культурный центр «Порт», ул. Майская, 10. Время: 16:00.

В культурном центре «Порт» выступят студенты Сургутского музыкального колледжа и солисты вокальной студии Елены Коваль. Они исполнят известные эстрадные песни российских и зарубежных авторов в разных музыкальных стилях. Каждый участник представит собственную интерпретацию выбранных произведений.

Возраст: 0+. Подробности и билеты здесь.

Шоу «Кто здесь?»

Место проведения: Дворец искусств «Нефтяник», Югорский тракт, 5. Время: 18:00.

Во Дворце искусств «Нефтяник» состоится развлекательное шоу «Кто здесь?». В официальной афише площадки указаны время проведения и стоимость билетов, однако подробное описание программы не опубликовано в доступной версии страницы.

Стоимость: от 1100 до 1700 рублей. 18+. Афиша на сайте ДИ «Нефтяник».

Мастер-класс «Ткачество браслета на берде»

Место проведения: ИКЦ «Старый Сургут», ул. Энергетиков, 2, Дом ремёсел. Время: 12:30 и 14:30.

Посетителям предложат освоить традиционную технику ткачества на берде и изготовить декоративный браслет. Занятие подходит тем, кто интересуется народными ремёслами и хочет самостоятельно сделать украшение.

Стоимость: 300 рублей. Возраст: 12+. Программа мастер-классов здесь.

«Посвящение в сибиряки»

Место проведения: ИКЦ «Старый Сургут», ул. Энергетиков, 2, площадка перед Домом коренных народов Севера. Время: 14:00–14:45.

В историко-культурном центре состоится игровая программа «Посвящение в сибиряки», которая входит в регулярное расписание выходного дня. Это бесплатный вариант семейного отдыха и повод познакомить детей с культурной жизнью «Старого Сургута».

Вход свободный. 0+. Подробности на сайте организатора.

Выставки, которые можно посетить в выходные

«Хроника ускользающего времени»

Место проведения: галерея современного искусства «Стерх», ул. Магистральная, 34/1. Время: 23 и 24 октября — 10:00–18:00, 25 октября — 10:00–17:30.

Галерея «Стерх» совместно с Галереей Евгения Жудрова из Казани представляет выставку художника Ильгиза Гимранова. В его произведениях привычные городские пейзажи и сюжеты повседневной жизни приобретают особую атмосферу, позволяя зрителю по-новому взглянуть на знакомые места и образы.

Возраст: 0+. Подробности и билеты здесь.

«Русские метамодернисты»

Место проведения: галерея современного искусства «Стерх», ул. Магистральная, 34/1. Время: 23 и 24 октября — 10:00–18:00, 25 октября — 10:00–17:30.

Всероссийский передвижной выставочный проект объединяет творчество 15 художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Краснодара и других городов страны. Посетители смогут познакомиться с различными художественными подходами и направлениями современной российской живописи.

Возраст: 6+. Подробности и билеты здесь.

«Домик, не болей!»

Место проведения: культурный центр «Порт», ул. Майская, 10. Время: 23 октября — 10:00–17:45, 24 октября — 12:00–19:45, 25 октября — 10:00–17:45.

Выставка петербургского художника Сергея Мяутова посвящена небольшим городам, деревням и домам, постепенно исчезающим из привычного ландшафта. В своих работах автор обращается к теме памяти о местах и людях, связанных с уходящей архитектурой.

Возраст: 0+. Подробности на странице выставки.