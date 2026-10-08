Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

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​Куда сходить в Сургуте на выходных 10-11 октября? // АФИША
Фото: Сургутская филармония

10 октября

Видеотрансляция сказки с оркестром «Синдбад-мореход»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, малый зал. Время: 14:00.

Знакомая восточная сказка зазвучит по-новому − в сопровождении оркестра. Музыка передаст шум моря, напряжение опасных путешествий и атмосферу приключений Синдбада. Зрителей ждет видеотрансляция истории по мотивам сказок «Тысячи и одной ночи» − с ярким оркестровым звучанием и погружением в мир морских странствий.

Телефон для справок: 52-18-12 (по вопросам наличия мест и возможности бронирования). Вход свободный. 6+

Премьера концертной программы «Богемская рапсодия»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, большой зал. Время: 18:00.

«Сургут Экспресс-Бэнд» вновь представит программу, посвященную зарубежному року 80-х и 90-х годов. Название концерта отсылает к знаменитой композиции Queen, но репертуар не ограничится музыкой Фредди Меркьюри. В программе − узнаваемые рок-хиты нескольких десятилетий в исполнении концертного оркестра духовых инструментов.

Кстати, концертная программа «Богемская рапсодия» порадует сургутян и в воскресенье, 11 октября.

Телефоны для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: от 800 рублей. 16+

Концерт «Фрески жизни»