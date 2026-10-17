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​Успеть до ледостава — что еще можно успеть выловить из рек и озер Югры, и какие есть ограничения

Что сейчас ловится в Югре: за какой рыбой ехать в октябре

​Успеть до ледостава — что еще можно успеть выловить из рек и озер Югры, и какие есть ограничения
Фото сгенерировано ИИ

Октябрь в Югре — короткий переходный сезон между открытой водой и ледоставом. Вода быстро остывает, водная растительность отмирает, а мелкая рыба постепенно уходит от берега к более глубоким участкам. Следом перемещаются хищники. Поэтому осенняя рыбалка может принести хороший улов, но надо понимать, что и как ловить, а также знать про действующие ограничения.

Щука: главный октябрьский трофей

Наиболее предсказуемая цель в октябре — щука. Перед зимой она активно кормится и меньше привязана к утренним или вечерним часам: поклевки возможны в течение всего светового дня. В начале месяца хищницу еще можно искать возле зарослей, в заливах, протоках и на выходах из мелководных участков. По мере похолодания она смещается к бровкам, коряжникам и более глубоким ямам.

Осенью чаще используют крупные колеблющиеся блесны, воблеры и силиконовые приманки. Слишком быстрая летняя проводка может оказаться неэффективной: в холодной воде рыба нередко предпочитает медленно идущую добычу. Для Сургута основными направлениями остаются разрешенные для лова участки Оби и ее проток, а также озера и старицы Сургутского района.

Окунь: искать не точку, а стаю

Окунь в октябре собирается в стаи и следует за мальком. Небольших рыб можно встретить возле прибрежных свалов, но крупные экземпляры чаще держатся глубже — у коряг, затопленных русел и перепадов дна.

Если поклевка произошла, стоит задержаться на месте: рядом, скорее всего, находится вся стая. Для ловли подходят небольшие вращающиеся блесны, силикон и джиговые приманки. Преимущество окуня в том, что он встречается почти повсеместно и может продолжать клевать даже тогда, когда щука или судак не проявляют активности.

Судак: глубина, течение и сумерки

Судак осенью также активно набирает вес перед зимой. Искать его следует на русловых бровках, выходах из глубоких участков, возле затопленных коряг и на границе сильного и слабого течения. Основной способ ловли — джиг с приманкой, которая проходит рядом с дном.

Лучшее время часто приходится на утренние и вечерние сумерки. Однако при поиске судака особенно важно заранее проверить карту зимовальных ям. С 1 сентября до распаления льда такие участки входят в перечень территорий с сезонными ограничениями. Просто ориентироваться на большую глубину недостаточно: перспективная рыболовная точка может одновременно оказаться охраняемым местом зимней концентрации рыбы.

Налим: чем холоднее, тем лучше

Если для большинства рыб резкое похолодание снижает активность, для налима оно, наоборот, открывает сезон. Этот холодолюбивый хищник начинает лучше кормиться в ненастную погоду, после снижения температуры воды и особенно в темное время суток.

Налима ловят донными снастями у русловых свалов, на песчаном или каменистом дне, возле устьев небольших рек и выходов из ям. В качестве наживки используют червя, кусочки рыбы или живца. Теплый солнечный день для такой рыбалки обычно менее перспективен, чем холодная пасмурная ночь с ветром и дождем.

А мирная рыба еще клюет?

Плотва, елец, язь, лещ и карась в октябре не исчезают, но их активность становится менее стабильной. Рыба отходит от быстро остывающего мелководья и концентрируется на глубине. На поплавочную удочку улов может быть скромнее, поэтому чаще применяют донку или фидер, уменьшают объем прикормки и добавляют животные насадки — червя или опарыша.

На теплых участках в первой половине октября еще можно рассчитывать на карася. После устойчивых заморозков более реальными целями остаются плотва, елец и язь.

Осенний нерест не означает полного запрета на рыбалку

До 5 декабря в Югре продолжаются оперативно-профилактические мероприятия «Осенний нерест», «Сиг» и «Осетр». Инспекторы Росрыболовства, полиции, Росгвардии, МЧС и Природнадзора патрулируют Обь, Иртыш, Северную Сосьву, их притоки, протоки и пойменные системы. Это режим усиленного контроля, а не полный запрет на любительскую рыбалку. Ранее о начале рейдов писал СИА-ПРЕСС.

При этом на отдельных водоемах действуют собственные сезонные ограничения. До 5 ноября запрещен лов в реках Щекурья, Хулга, Народа и Манья. До той же даты ограничения установлены на Ляпине. С 1 сентября до распаления льда охраняются зимовальные ямы. В сорах Ванзеватский и Самутнельский действует практически круглогодичный запрет. Период запрета на применение плавных донных сетей в русле Оби и ее протоках завершился 15 октября, однако остальные ограничения сохраняются.

В районах, на которые распространяются сезонные запреты, правила предусматривают ограниченное исключение для любительского лова с берега: одна донная или поплавочная удочка, спиннинг либо фидер без использования плавсредства, причем общее количество крючков не должно превышать двух. Перед поездкой лучше проверить статус конкретного участка по действующим Правилам рыболовства, а не ориентироваться только на рассказы других рыбаков.

Кого нельзя забирать из воды

При любительской рыбалке в Югре запрещено добывать сибирского осетра, стерлядь, нельму, муксуна, тайменя и чира. Случайно пойманную рыбу запрещенного вида необходимо немедленно и с минимальными повреждениями выпустить. Дополнительные территориальные запреты действуют на хариуса в Казыме, Назыме и Большом Атлыме, а также на пелядь в озерах Ендра, Долгий Сор, Айтор и Энетор.

Для разрешенных видов установлены суточные нормы. На одного человека можно добыть суммарно не более 10 килограммов язя, щуки, налима и судака, а окуня, плотвы, ельца и карася — не более 30 килограммов. Общий суточный улов видов, перечисленных в правилах, не должен превышать 30 килограммов. Исключение — одна рыба, если ее собственный вес оказался больше этой нормы.


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17 октября в 15:38, просмотров: 1008, комментариев: 0
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