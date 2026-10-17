Почему система с выбором блюд в школах Сургута неизбежно будет хромать

Сургутянка и читательница siapress.ru Марьяна Мархинина прокомментировала новость о том, что родители школьников в городе смогут выбирать меню для своих детей через электронный дневник.

Идея хорошая, но на практике трудно осуществимая. Дело в том, что классный руководитель должен распределить как минимум три варианта блюд (в случае, если нет выбора): для ребят, находящихся на платном питании, на дотации и льготников. У всех — разное меню (педагогу важно не перепутать). А теперь добавьте еще два варианта по каждому направлению. Итого — шесть различных вариантов для классного руководителя. Выбирается блюдо за две(!) недели.

То есть, к моменту обеда (завтрака) школьники и их родители уже и сами не помнят, что они выбрали. А классный руководитель должен «жонглировать» тарелками и не перепутать блюдо. К тому же, первое время можно было выбрать только завтраки, вторая смена оставалась без выбора.

В итоге многие классы просто «по умолчанию» выбирают первый вариант меню.Всем классом. Просто чтобы не усложнять и не создавать конфликтные ситуации в столовых. То есть, идея хорошая, но трудно реализуемая на практике.