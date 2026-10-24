Жителям Сургута покажут необычную выставку о жизни Марины Цветаевой

Завтра, 25 октября, в Сургуте откроется мультимедийная выставка «Марина Цветаева. Лабиринты Я». Она расскажет о разных сторонах жизни и личности известной поэтессы – ее творчестве, любви, семье и непростых решениях, сообщает исторический парк «Россия – моя история. Югра».

Экспозиция разделена на несколько залов, каждый из которых посвящен отдельной стороне личности Цветаевой. Посетители смогут узнать, как в ее жизни сочетались роли поэта, жены, матери и возлюбленной, а также с какими внутренними противоречиями она сталкивалась.

Помимо мультимедийных материалов, на выставке представят реальные предметы. Одним из главных экспонатов станет рояль, которому более 140 лет.

Выставку подготовили исторический парк «Россия – моя история. Югра» и театр «Перпендикуляр» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Открытие состоится 25 октября в 15:00. В этот день вход будет свободным. Выставка продлится до 25 ноября.