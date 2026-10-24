В метро Новосибирска есть витраж с изображением Сургута

В метро Новосибирска есть витраж, посвященный Сургуту. Он находится на станции «Речной вокзал» и изображает город во времена активного освоения Севера. Панно создал новосибирский художник Владимир Сокол в 1985 году, сообщает Стройкомплекс Югры.

На панно изображены буровая вышка, строительный кран, жилые дома, техника и линии электропередачи. В нижней части композиции можно увидеть стилизованные волны Оби.

Всего на станции установлены десять круглых витражей с изображениями сибирских городов. Среди них – Сургут, Новосибирск, Омск, Тюмень, Тобольск, Томск, Барнаул, Бийск, Новокузнецк и Мангазея.

По задумке авторов, станция напоминает большой корабль, который плывет по Оби, а витражи служат его иллюминаторами. Каждый витраж сделан из цветного стекла и подсвечивается изнутри.