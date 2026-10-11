Россиянам посоветовали начать закупки к Новому году уже в октябре

До Нового года остается еще несколько месяцев, но часть покупок для праздничного стола можно сделать уже сейчас. Как рассказала агентству «Прайм» старший аналитик инвесткомпании «Риком-Траст» Валерия Попова, можно начать с продуктов, которые спокойно хранятся до зимы. По ее словам, в четвертом квартале некоторые категории традиционно прибавляют в цене из-за сезонности, логистики и повышенного спроса. Особенно это касается овощей, фруктов и деликатесов.

«К декабрю традиционно растут цены на алкоголь и игристое, в том числе из-за индексации акцизов. Красная икра прибавляет 10-15%, а мандарины и другие цитрусовые к середине декабря – 10-20% из-за перегруженной логистики», – рассказала Попова.

Уже сейчас эксперт рекомендует купить крупы, макароны, сахар, муку, консервы, растительное масло, мед, чай, кофе, какао, орехи, сухофрукты и шоколад. Отдельно она советует не откладывать покупку шампанского и красной икры.

При этом аналитик призывает осторожнее относиться к ноябрьским распродажам. По ее словам, перед акциями 11.11 и «Черной пятницей» некоторые продавцы заранее повышают цены, чтобы компенсировать будущую скидку.

Свежие продукты, наоборот, лучше оставить на декабрь. Заранее не стоит покупать мясо и фарш, охлажденную рыбу и морепродукты, молочную продукцию, мягкие сыры и готовые блюда – они долго не хранятся.