Сургутян пригласили обсудить застройку территории у Саймы

Жители Сургута могут обсудить планы застройки части 21-22 микрорайонов. На участке вдоль рукава Саймы, между Комсомольским проспектом и проездом Тихим, планируют построить новые дома и другие объекты. Горожане могут ознакомиться с проектом по ссылке и предложить свои изменения, сообщил депутат Думы Сургута Алексей Кучин.

Фото: Алексей Кучин / vk.com

«По проекту предусматривается строительство около 60 тыс. кв. м. жилья, значительная часть из которого будет передана муниципалитету для решения социальных задач, строительство двух детских садов, реконструкция сетей и проездов, благоустройство набережной и общественных зон, строительство пункта полиции и выкуп существующих строений», – указал народный избранник.

Ранее СИА-ПРЕСС сообщал о согласовании проекта застройки 21-22 микрорайонов на уровне Югры. Тогда речь шла о 75 тысячах квадратных метров жилья и одном детском саде на 250 мест.

Замечания и предложения по проекту можно направить в департамент архитектуры и градостроительства администрации Сургута на электронную почту dag@admsurgut.ru или письмом по адресу: улица Восход, 4. Предложения принимают до 13 ноября включительно. При этом на странице проекта указан срок экспертизы до 27 октября.

Напомним, планы застройки этой территории уже вызывали споры. В частности, возникали вопросы о том, не будет ли здесь слишком много домов и хватит ли будущим жителям школ, детских садов и других социальных объектов. Об этом ранее говорили журналисты СИА-ПРЕСС Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский.