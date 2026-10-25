В Сургуте впервые высадили маньчжурский орех

Маньчжурский орех впервые использовали для озеленения Сургута. Новые деревья появились на площади Советов во время одного из заключительных субботников осенней акции, сообщили в администрации города. Участники высадили на площади 30 саженцев, среди которых также были приречные и ясенелистные клены. Растения вырастили в Сургутском ботаническом саду. Они приспособлены к северному климату и отличаются высокой зимостойкостью.

Еще 40 деревьев — сосны, рябины и березы — посадили на улице Привокзальной. Следующими площадками акции станут проспект Набережный, улица 50 лет ВЛКСМ и сквер на улице Толстого.

Всего этой осенью в парках, скверах и вдоль городских улиц высадили тысячу саженцев. Для озеленения выбрали яблони, рябины, сирень, клены, черемуху и хвойные породы, сообщил глава Сургута Максим Слепов. Акцию планируют завершить на следующей неделе. К посадкам уже присоединились более 900 человек, новые деревья и кустарники появились на 38 городских территориях.

Ранее мы рассказывали, как сургутяне высадили еще 160 деревьев и кустарников на девяти площадках города. Для осеннего озеленения специалисты выбрали породы с учетом местного климата и опыта предыдущих посадок.