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Перед администрацией Сургута теперь растет манчжурский орех

В Сургуте впервые высадили маньчжурский орех

Перед администрацией Сургута теперь растет манчжурский орех
Фото администрации Сургута

Маньчжурский орех впервые использовали для озеленения Сургута. Новые деревья появились на площади Советов во время одного из заключительных субботников осенней акции, сообщили в администрации города. Участники высадили на площади 30 саженцев, среди которых также были приречные и ясенелистные клены. Растения вырастили в Сургутском ботаническом саду. Они приспособлены к северному климату и отличаются высокой зимостойкостью.

Еще 40 деревьев — сосны, рябины и березы — посадили на улице Привокзальной. Следующими площадками акции станут проспект Набережный, улица 50 лет ВЛКСМ и сквер на улице Толстого.

Всего этой осенью в парках, скверах и вдоль городских улиц высадили тысячу саженцев. Для озеленения выбрали яблони, рябины, сирень, клены, черемуху и хвойные породы, сообщил глава Сургута Максим Слепов. Акцию планируют завершить на следующей неделе. К посадкам уже присоединились более 900 человек, новые деревья и кустарники появились на 38 городских территориях.

Ранее мы рассказывали, как сургутяне высадили еще 160 деревьев и кустарников на девяти площадках города. Для осеннего озеленения специалисты выбрали породы с учетом местного климата и опыта предыдущих посадок.


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25 октября в 10:35, просмотров: 641, комментариев: 0
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