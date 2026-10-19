В центре Сургута заработало новое отделение банка

В Сургуте после переезда открылось новое отделение ВТБ. На первом этаже расположены зоны обслуживания частных клиентов и предпринимателей, переговорные комнаты и зона с четырьмя банкоматами. На втором этаже обслуживают клиентов отдельного банковского сегмента, на третьем находится административный блок.

Площадь отделения превышает две тысячи квадратных метров, здесь оборудовано более 150 рабочих мест для сотрудников. В помещении предусмотрены условия для маломобильных посетителей.

В церемонии открытия приняли участие представители городских и региональных властей. Как сообщил управляющий, вице-президент ВТБ в ХМАО Виталий Мосунов, переезд позволил объединить несколько направлений работы банка в одном здании.