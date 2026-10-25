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Половина югорчан, пользующихся ИИ, заявили об ускорении работы вдвое

Половина использующих нейросети югорчан стала работать вдвое быстрее

Половина югорчан, пользующихся ИИ, заявили об ускорении работы вдвое
Фото сгенерировано ИИ

Половина опрошенных жителей Югры, применяющих нейросети в работе, теперь выполняет прежний объем задач примерно вдвое быстрее. Такие результаты получили эксперты hh.ru и «Контур.Эгиды» в ходе совместного исследования.

В общей сложности рост собственной продуктивности после внедрения искусственного интеллекта заметили 90% респондентов из региона. Еще 40% участников опроса оценили экономию рабочего времени в пределах 30%. Для 10% югорчан использование нейросетей заметного эффекта не принесло.

Общероссийские результаты исследования показывают, что наиболее заметный рост продуктивности фиксирует молодежь. Среди пользователей ИИ в возрасте 18-24 лет каждый третий сообщил о двукратном ускорении работы, еще 49,5% стали справляться с задачами примерно на 30% быстрее.

В возрастных группах от 25 до 54 лет положительный эффект отметили около 70% респондентов. Нейросети помогли повысить продуктивность и пользователям старше 55 лет: изменения заметили 52,5% опрошенных. Почти четверть представителей этой группы не увидели разницы, еще 18% не смогли оценить результат.

Наиболее активно нейросети помогают представителям маркетинга, рекламы и PR: рост эффективности отметили 87,9% специалистов, причем половина стала работать вдвое быстрее. Среди сотрудников медицины и фармацевтики положительный эффект заметили 80,6%, руководителей — 78,1%, ИТ-специалистов — 77,9%, работников продаж и клиентского обслуживания — 74,4%.

Авторы исследования подчеркивают, что результаты основаны на субъективной оценке пользователей. Реальная экономия времени зависит от характера задач, опыта сотрудника и качества внедрения нейросетей в рабочий процесс.

Ранее мы рассказывали, что работодатели Югры почти в пять раз увеличили спрос на специалистов со знанием ИИ. Компании все чаще указывают владение нейросетями как обязательный навык или преимущество кандидата.


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Сегодня в 13:23, просмотров: 172, комментариев: 0
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