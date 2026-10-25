Половина использующих нейросети югорчан стала работать вдвое быстрее

Половина опрошенных жителей Югры, применяющих нейросети в работе, теперь выполняет прежний объем задач примерно вдвое быстрее. Такие результаты получили эксперты hh.ru и «Контур.Эгиды» в ходе совместного исследования.

В общей сложности рост собственной продуктивности после внедрения искусственного интеллекта заметили 90% респондентов из региона. Еще 40% участников опроса оценили экономию рабочего времени в пределах 30%. Для 10% югорчан использование нейросетей заметного эффекта не принесло.

Общероссийские результаты исследования показывают, что наиболее заметный рост продуктивности фиксирует молодежь. Среди пользователей ИИ в возрасте 18-24 лет каждый третий сообщил о двукратном ускорении работы, еще 49,5% стали справляться с задачами примерно на 30% быстрее.

В возрастных группах от 25 до 54 лет положительный эффект отметили около 70% респондентов. Нейросети помогли повысить продуктивность и пользователям старше 55 лет: изменения заметили 52,5% опрошенных. Почти четверть представителей этой группы не увидели разницы, еще 18% не смогли оценить результат.

Наиболее активно нейросети помогают представителям маркетинга, рекламы и PR: рост эффективности отметили 87,9% специалистов, причем половина стала работать вдвое быстрее. Среди сотрудников медицины и фармацевтики положительный эффект заметили 80,6%, руководителей — 78,1%, ИТ-специалистов — 77,9%, работников продаж и клиентского обслуживания — 74,4%.

Авторы исследования подчеркивают, что результаты основаны на субъективной оценке пользователей. Реальная экономия времени зависит от характера задач, опыта сотрудника и качества внедрения нейросетей в рабочий процесс.

Ранее мы рассказывали, что работодатели Югры почти в пять раз увеличили спрос на специалистов со знанием ИИ. Компании все чаще указывают владение нейросетями как обязательный навык или преимущество кандидата.