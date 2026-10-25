Власти Югры готовят проект беспилотной доставки продуктов в 2027 году

Доставку продуктов беспилотниками могут запустить в Югре в 2027 году, если испытания подтвердят экономическую эффективность проекта. Об этом сообщил региональный департамент информационных технологий и цифрового развития со ссылкой на заместителя губернатора Павла Ципорина.

Испытания по доставке продовольствия уже прошли в Ханты-Мансийске. Ранее в округе тестировали транспортировку грузов между населенными пунктами. Сейчас партнеры региона оценивают рентабельность технологии.

«С учетом уже накопленного опыта по использованию беспилотных авиационных систем для различных сценариев в регионе мы адаптируем концепцию под современные реалии. Во-первых, расширяется сама зона использования беспилотной авиации. У нас она на сегодняшний день покрывает уже почти 55 тысяч квадратных километров на территории Югры», — уточнил Павел Ципорин.

Власти также обновляют региональную концепцию развития беспилотных транспортных систем до 2035 года. В документе определят принципы создания инфраструктуры, возможные риски, этапы реализации и ожидаемые результаты.

Губернатор Югры Руслан Кухарук отметил, что беспилотники уже помогают доставлять грузы в отдаленные поселки, контролировать состояние лесов и трубопроводов. Регион развивает это направление в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы».

Ранее siapress.ru писал о том, что Югра запустила первый в России специальный маршрут для беспилотников протяженностью 440 километров. Первой задачей воздушной трассы стал мониторинг лесных пожаров, но в дальнейшем ее планируют использовать для логистики и контроля инфраструктуры.