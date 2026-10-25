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Югра может запустить доставку продуктов беспилотниками в 2027 году

Власти Югры готовят проект беспилотной доставки продуктов в 2027 году

Югра может запустить доставку продуктов беспилотниками в 2027 году
Фото сгенерировано ИИ

Доставку продуктов беспилотниками могут запустить в Югре в 2027 году, если испытания подтвердят экономическую эффективность проекта. Об этом сообщил региональный департамент информационных технологий и цифрового развития со ссылкой на заместителя губернатора Павла Ципорина.

Испытания по доставке продовольствия уже прошли в Ханты-Мансийске. Ранее в округе тестировали транспортировку грузов между населенными пунктами. Сейчас партнеры региона оценивают рентабельность технологии.

«С учетом уже накопленного опыта по использованию беспилотных авиационных систем для различных сценариев в регионе мы адаптируем концепцию под современные реалии. Во-первых, расширяется сама зона использования беспилотной авиации. У нас она на сегодняшний день покрывает уже почти 55 тысяч квадратных километров на территории Югры», — уточнил Павел Ципорин.

Власти также обновляют региональную концепцию развития беспилотных транспортных систем до 2035 года. В документе определят принципы создания инфраструктуры, возможные риски, этапы реализации и ожидаемые результаты.

Губернатор Югры Руслан Кухарук отметил, что беспилотники уже помогают доставлять грузы в отдаленные поселки, контролировать состояние лесов и трубопроводов. Регион развивает это направление в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы».

Ранее siapress.ru писал о том, что Югра запустила первый в России специальный маршрут для беспилотников протяженностью 440 километров. Первой задачей воздушной трассы стал мониторинг лесных пожаров, но в дальнейшем ее планируют использовать для логистики и контроля инфраструктуры.


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Сегодня в 12:13, просмотров: 216, комментариев: 0
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      object(CList)#345 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#333 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#342 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#333 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
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              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#343 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
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            [0]=>
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        NULL
      }
    }
  }
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