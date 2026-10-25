16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  80,4909   EUR  90,0935  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Правительство РФ предложило значительно увеличить количество больничных для ухода за детьми

Правительство России предложило увеличить детские больничные на 30 дней

Правительство РФ предложило значительно увеличить количество больничных для ухода за детьми
Фото сгенерировано ИИ

Максимальное количество оплачиваемых дней больничного по уходу за ребенком может вырасти на 30 дней в год. Правительство России внесло соответствующий законопроект в Госдуму, сообщает РИА Новости.

Для родителей детей младше семи лет годовой лимит предлагают увеличить с 60 до 90 дней. При уходе за ребенком в возрасте от семи до 15 лет он может вырасти с 45 до 75 дней, а за ребенком с инвалидностью — со 120 до 150 дней.

«В целях материальной поддержки работающих родителей, осуществляющих уход за больным ребенком, предлагается увеличить максимальный лимит оплачиваемых дней временной нетрудоспособности в случае ухода за больным ребенком по каждой категории детей на 30 календарных дней в календарном году», — говорится в пояснительной записке.

Законопроект также предусматривает перевод оплаты больничных по уходу за детьми младше восьми лет полностью на средства Социального фонда России. Сейчас сумму сверх обычного размера пособия дополнительно финансирует федеральный бюджет.

Для реализации инициативы правительство предлагает скорректировать законы о государственных пособиях гражданам с детьми и об обязательном социальном страховании.

Ранее siapress.ru рассказывал, что отцы в Югре могут оформить больничный по уходу за ребенком. При болезни ребенка младше восьми лет пособие выплачивают в размере 100% среднего заработка независимо от страхового стажа родителя.


нравится (0) не нравится (0)
25 октября в 15:25, просмотров: 688, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Автомобилист насмерть сбил 17-летнего подростка на пешеходном переходе в Сургуте 1156
  2. В Югре запущен большой сбор мелочи в обмен на бумажные рубли 822
  3. ​Зачем Сургуту еще высотки на берегу Саймы, если на рынке зависли тысячи нераспроданных квартир? 713
  4. Дело сургутянина, насмерть сбившего мальчика на переходе, поступило в суд 666
  5. Бюджет Югры в наступающем году ожидает существенное сокращение 579
  6. Сургутские врачи спасли двухлетнего ребенка, опрокинувшего на себя ковшик с кипятком 507
  7. В Югре полиция задержала 75-летнего мужчину по делу о двойном убийстве 24-летней давности 506
  8. ​Жительницы Югры стали в полтора раза чаще покупать одежду и обувь с рук 482
  9. ​В детском саду «Колокольчик» в Сургуте устранили недочеты после ремонта 470
  10. Команда департамента образования Нефтеюганска поедет в Сургут на супер-финал корпоративной лиги по мини-футболу 457
  1. Лучший учитель Сургута 2026 года работает в «Перспективе» 1739
  2. Сын пастуха Уапкая 1639
  3. ​«Главная задача сейчас ‒ выжить»: Владимир Болотов ‒ о кризисе в Сургуте, мигрантах и ограничении многоэтажек 1498
  4. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 23-25 октября? // АФИША 1429
  5. Юные инженеры Тюменской области устроили «Битву роботов» на IT-форуме 1309
  6. Новый сургутский вокзал еще не достроен, а уже морально устарел. Лучше уж действительно восстановить старый 1297
  7. В Сургуте произошел пожар на стройке бюро судмедэкспертизы за 2,7 млрд рублей 1240
  8. ​В районе Тюменского тракта в Сургуте произошел крупный пожар // ФОТО 1227
  9. ​Живой зоопарк в умирающем здании 1217
  10. ​Грызун оставил часть 32-го микрорайона Сургута без света 1210
  1. После атаки беспилотника загорелся промышленный объект в Сургутском районе 12969
  2. Росавиация закрыла аэропорты Сургута и Когалыма, задержки рейсов достигают 10 часов 4113
  3. Итоги закрытия сургутского аэропорта на фоне атаки БПЛА: максимальная задержка рейса превысила 19 часов 3999
  4. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 10-11 октября? // АФИША 3903
  5. ​Аналитик назвала продукты, которые стоит купить к Новому году заранее 3656
  6. Несгибаемая воля лидера 3027
  7. ​Зайти правильно 2712
  8. ​Артём Кириленко: «Главный эффект Сургутской агломерации − когда жители перестанут замечать административные границы» 2522
  9. Полицейский застрелил медведя, который ворвался в дом 85-летней жительницы Югры 2432
  10. ​Сфера перевозок уплывает из рук города, и все молчат 2207

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика