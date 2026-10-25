Правительство России предложило увеличить детские больничные на 30 дней

Максимальное количество оплачиваемых дней больничного по уходу за ребенком может вырасти на 30 дней в год. Правительство России внесло соответствующий законопроект в Госдуму, сообщает РИА Новости.

Для родителей детей младше семи лет годовой лимит предлагают увеличить с 60 до 90 дней. При уходе за ребенком в возрасте от семи до 15 лет он может вырасти с 45 до 75 дней, а за ребенком с инвалидностью — со 120 до 150 дней.

«В целях материальной поддержки работающих родителей, осуществляющих уход за больным ребенком, предлагается увеличить максимальный лимит оплачиваемых дней временной нетрудоспособности в случае ухода за больным ребенком по каждой категории детей на 30 календарных дней в календарном году», — говорится в пояснительной записке.

Законопроект также предусматривает перевод оплаты больничных по уходу за детьми младше восьми лет полностью на средства Социального фонда России. Сейчас сумму сверх обычного размера пособия дополнительно финансирует федеральный бюджет.

Для реализации инициативы правительство предлагает скорректировать законы о государственных пособиях гражданам с детьми и об обязательном социальном страховании.

Ранее siapress.ru рассказывал, что отцы в Югре могут оформить больничный по уходу за ребенком. При болезни ребенка младше восьми лет пособие выплачивают в размере 100% среднего заработка независимо от страхового стажа родителя.