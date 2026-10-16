Разбираемся, сколько прибавили тарифы ЖКХ и в каких случаях начисления можно оспорить

В ноябре жители Сургута получат первые квитанции после октябрьского повышения тарифов на коммунальные услуги. Суммы могут заметно вырасти не только из-за подорожания услуг, но и с началом отопительного сезона. При этом горожане уже жалуются на спорные начисления за тепло. Разбираемся, сколько теперь придется платить, почему суммы в квитанциях могут удивить и как проверить правильность расчетов.

На сколько выросла коммуналка в Югре

С 1 октября 2026 года в России прошел второй этап изменения тарифов на коммунальные услуги. В Югре средний предельный рост платы составил 10,7% по сравнению с январем, а в отдельных муниципалитетах максимально допустимое увеличение достигает 15,4%.

Однако это не значит, что каждая квитанция станет дороже ровно на 10,7%. Фактическая сумма зависит от объема использованных ресурсов, набора услуг и способа начисления. Как пояснили СИА-ПРЕСС в ООО «Югорский РИЦ», на итоговый платеж также влияют наличие приборов учета и действующие льготы и субсидии.

Ограничения касаются именно коммунальных услуг: отопления, водоснабжения, водоотведения, электричества, газа и вывоза мусора. Содержание жилья и взносы на капитальный ремонт в этот перечень не входят, хотя обычно оплачиваются вместе с коммуналкой.

На сколько вырастет платежка: пример расчета

В качестве примера власти Югры рассчитали расходы для условной квартиры площадью 54 кв. м, в которой проживают три человека. Для сравнения взяли одинаковые объемы потребления коммунальных ресурсов в январе и октябре 2026 года, говорится в региональной презентации о росте тарифов.

По расчетам, коммунальная часть платежа увеличилась с 7 812,28 до 8 694,83 рубля ‒ на 882,55 рубля, или 11,3%. Если учитывать также содержание жилья, капитальный ремонт и другие строки квитанции, общая сумма выросла с 10 947,01 до 12 045,11 рубля ‒ на 1 098,10 рубля.

Важно: это пример, а не прогноз платежки для конкретной сургутской квартиры. Реальная сумма зависит от действующих тарифов, объемов потребления, приборов учета и положенных мер поддержки. В приведенном расчете региональная поддержка по электроэнергии уже учтена.

Отопления не было, а счета пришли

В конце сентября сургутяне начали жаловаться на начисления за отопление, которое, по их словам, еще не поступило в квартиры или было включено всего за несколько дней до выставления счета.

Так, 29 сентября жительница Салимет Х. сообщила о начислениях за тепло в домах на улицах Крылова, 26, 30 и 32, а также Александра Усольцева, 15, хотя, по ее словам, отопления там еще не было. На следующий день Данил П. пожаловался на ситуацию в доме №62 по улице Ленина. По его словам, отопление включили лишь за два дня до получения платежки, однако начисление оказалось сопоставимым с платой за полный месяц. Причиной он назвал проблемы с приборами учета в УК «СЭУ-8». Похожую ситуацию описала Татьяна З. из дома №11 на улице Лермонтова. Она утверждает, что отопление должны были подать 28 сентября, но батареи оставались холодными, а плату за месяц начислили полностью. Жительница также связала проблему с отсутствием поверки общедомового прибора учета.

На фоне этих жалоб «Городские тепловые сети» сообщили о другой проблеме, связанной с начислениями за отопление. По данным предприятия, с сентября 2026 года в 78 многоквартирных домах Сургута плату рассчитывают по нормативу. Причина ‒ управляющие организации этих домов не обеспечили готовность приборов учета к работе и не получили действующие акты их периодической проверки.

В пресс-службе ГТС пояснили, что в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг №354 при таких обстоятельствах применяется расчет по нормативу. В Югре он установлен исходя из девятимесячного отопительного периода, включая неполные месяцы. Поэтому плата распределяется равными долями на отопительный период, даже если в конкретном месяце тепло подавалось не все дни.

При этом начисление по нормативу само по себе не доказывает нарушения. Законность конкретного платежа зависит от обстоятельств, в том числе от фактического предоставления услуги. Жалобы жителей пока не являются результатами официальной проверки.

Жителям, которые получили счет за отопление, хотя батареи еще были холодными, Жилстройнадзор Югры советует обращаться через ГИС ЖКХ. В заявлении нужно указать адрес дома и месяц, за который начислили плату. Также стоит запросить у УК или поставщика тепла подробный расчет: начисляли ли плату по счетчику или нормативу и с какой даты в дом подавали отопление. Если тепла не было, это необходимо официально зафиксировать, чтобы при необходимости потребовать перерасчет.

Еще об одном случае СИА-ПРЕСС рассказал житель Сургута Владимир С. В конце сентября он обнаружил в банковском приложении начисление от Югорского РИЦ примерно на 17 тысяч рублей вместо привычных трех тысяч. По словам собеседника, после звонка в организацию ему сообщили, что сумма, вероятно, появилась по ошибке. СИА-ПРЕСС направит в Югорский РИЦ дополнительный запрос.

Как понять, что вам начислили слишком много

Проще всего воспользоваться официальным «Калькулятором коммунальных платежей для граждан». Если результат вызывает вопросы, тогда можно проверить расчет вручную.

Чтобы понять, не превышен ли допустимый рост платы, нужно:

посмотреть тарифы на коммунальные услуги, действовавшие в январе 2026 года, и объемы потребления за декабрь 2025 года;

рассчитать, сколько те же объемы стоили бы по новым тарифам, действующим с октября;

сравнить полученные суммы и определить процент роста;

проверить, укладывается ли он в предельный индекс, установленный для вашего муниципалитета.

При расчете платы за электричество необходимо учитывать действующие меры социальной поддержки.

Эта проверка касается именно роста платы за коммунальные услуги. Если в квитанции указаны неправильные показания счетчика, начислено отопление за период его отсутствия или возникла другая ошибка, необходимо отдельно проверить расчет и при наличии оснований потребовать перерасчет.

Когда можно требовать перерасчет

Перерасчет платы за коммунальные услуги возможен в следующих случаях:

Ошибка в начислениях. Например, неверно учтены показания счетчиков или неправильно рассчитана сумма платежа.

Услуга предоставлялась с нарушениями. В квартире было холоднее нормы, горячая вода недостаточно горячая или электричество отключали дольше допустимого срока.

Жильцы отсутствовали более пяти полных календарных дней подряд, не считая дней отъезда и возвращения. Перерасчет возможен только по отдельным услугам. Для воды и газа при отсутствии счетчиков, как правило, нужно подтвердить, что установить их технически невозможно. За отопление перерасчет из-за отъезда не предусмотрен.

При нарушении качества услуги нужно обратиться в аварийно-диспетчерскую службу, записать номер заявки и добиться составления акта. Затем подать заявление на перерасчет в управляющую компанию или организацию, которая выставляет счет, приложив подтверждающие документы.

Если перерасчет связан с отъездом, заявление можно подать заранее или в течение 30 дней после возвращения. Если с отсутствием отопления ‒ необходимо указать даты, когда тепла не было, и приложить подтверждения.

Кто может платить за коммуналку меньше

В Югре действуют несколько мер поддержки при оплате коммунальных услуг.

1. Льгота на электроэнергию. Для отдельных категорий потребителей предусмотрено снижение платы за свет. По информации региональных властей, такая поддержка учитывается автоматически ‒ подавать отдельное заявление не нужно.

2. Особые условия для многодетных семей. Семьи с тремя и более детьми могут оплачивать весь объем потребленной электроэнергии по тарифу первого, самого дешевого диапазона ‒ без ограничения по количеству киловатт-часов. Для этого необходимо подтвердить статус многодетной семьи в компании «Восток», предоставив соответствующее удостоверение или справку и документ о праве собственности на жилье. Сделать это можно через онлайн-центр обслуживания компании «Восток» или лично.

3. Субсидия на оплату ЖКУ. На нее могут претендовать семьи, у которых расходы на жилье и коммунальные услуги превышают установленную допустимую долю семейного дохода. Право на выплату зависит от доходов, состава семьи и других условий.

Итого

Главное ‒ не сравнивать платежки только по конечной сумме: она может измениться из-за потребления, отопления и других строк. Если вопрос вызывает конкретное начисление, сначала стоит выяснить способ расчета и период предоставления услуги, а уже затем требовать перерасчет или обращаться в Жилстройнадзор.