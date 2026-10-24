В Сургуте прошел рейд по безопасности на пешеходных переходах

С начала 2026 года в Сургуте произошло 52 ДТП с участием пешеходов. В них пострадали 52 человека, в том числе 18 детей. Еще один ребенок погиб, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Для профилактики таких аварий вчера, 23 октября, сотрудники ГАИ провели массовый рейд «Пешеход». Инспекторы следили за тем, как водители и пешеходы соблюдают правила дорожного движения, особенно на пешеходных переходах. С автомобилистами проводили беседы и раздавали памятки по безопасности.

Водителей Сургута призвали быть внимательнее возле переходов, во дворах и рядом с местами, где часто бывают дети. Пешеходам напомнили, что перед выходом на дорогу нужно убедиться, что машины остановились. В темное время суток и плохую погоду также рекомендуют использовать световозвращатели.

Напомним, в начале октября в Сургуте уже проходил аналогичный рейд «Пешеход». Тогда автоинспекторы привлекли к ответственности восемь водителей, которые не уступили дорогу пешеходам.