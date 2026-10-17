Сургутский аэропорт разгребает последствия закрытия из-за атак БПЛА

Аэропорт Сургута возобновил прием и выпуск самолетов после ограничений, введенных на фоне беспилотной опасности. Росавиация закрыла воздушную гавань 16 октября в 14:40 и вернула к нормальной работе только ближе к полуночи. Однако последствия сбоя сохраняются и утром 17 октября: на онлайн-табло значатся отмененные и перенесенные рейсы.

Несколько самолетов, которые должны были вылететь еще 16 октября, отправились только ночью и утром следующего дня. Самая большая задержка составила более 19 часов. По данным онлайн-табло аэропорта Сургута, задержанные рейсы вылетели со следующим опозданием:

в Новосибирск — на 16 часов 40 минут;

в Тюмень, рейс FV6449, — на 14 часов 30 минут;

в Тюмень, рейс SU1504, — на 19 часов 10 минут;

в Махачкалу — на 11 часов 4 минуты;

в Уфу — на 9 часов 2 минуты;

в Самару — на 6 часов 13 минут.

С существенными задержками прибыли и самолеты, которые ожидали в Сургуте 16 октября:

рейс из Уфы UT6496 — на 13 часов позже расписания;

рейс из Махачкалы — на 10 часов 56 минут;

рейс из Екатеринбурга — на 7 часов 8 минут;

еще один рейс из Уфы — на 7 часов.

Утром 17 октября расписание еще не пришло в норму. Отменены два вылета «Аэрофлота» в московский аэропорт Шереметьево — SU1511 и SU1513. Также на табло отмечены девять задержанных рейсов. В частности, отправление самолета в Махачкалу перенесено на 4 часа 25 минут, в Сочи — на 4 часа 10 минут, в Тюмень — на 3 часа 35 минут, в Ханты-Мансийск — на 3 часа 25 минут, во Внуково — на три часа.

Среди прилетающих рейсов отменены два самолета из Шереметьево. Рейс из Самары ожидается с задержкой на 12 часов 15 минут, из Внуково — на 11 часов 10 минут, еще один самолет из Самары — на 5 часов 14 минут.

Напомним, 16 октября в Югре был объявлен режим беспилотной опасности, а затем — угрозы атаки БПЛА. Позднее власти Югры сообщили об атаке беспилотника на промышленный объект в Сургутском районе. Работники предприятия не пострадали.