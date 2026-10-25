Молодежь Югры создает проекты для укрепления межкультурного диалога

Сто молодых жителей Югры разрабатывают проекты, медиаматериалы и практические инструменты для укрепления межкультурного диалога. Работа проходит на окружном молодежном форуме «МосТы» в Ханты-Мансийске с 23 по 25 октября, сообщает «Югра официально».

Форум объединил участников из 19 муниципалитетов региона. В Ханты-Мансийск приехали студенты, педагоги, журналисты, дизайнеры, видеографы, SMM-специалисты и общественные активисты.

Участники разделились на три направления. Команда «Аналитика» изучает причины проблемных ситуаций и готовит профилактические материалы. «Мостостроители» создают социальные проекты, призванные объединять людей, и оформляют заявки на грантовые конкурсы. Участники направления «Голос» снимают видеоролики и разрабатывают другой медиаконтент.

Команды рассматривают одинаковые ситуации с точки зрения разных профессиональных сфер. Такой подход должен помочь комплексно оценить проблемы, связанные с гражданским единством и безопасностью молодежи, а также предложить практические решения.

По итогам форума участники представят проекты экспертам и получат рекомендации. Результатами работы станут готовые сценарии, игры, чек-листы и шаблоны, которые можно использовать в муниципалитетах Югры. Авторам лучших инициатив помогут подготовить заявки на грантовые конкурсы.

Организаторами форума выступили департамент внутренней политики Югры и Дом народов Югры.

Ранее siapress.ru писал о том, что Дом народов Югры организовал фестиваль «Югра вместе!» во всех муниципалитетах округа. Мероприятия посвятили единству жителей, истории и культуре региона, семейным ценностям и сохранению традиций.