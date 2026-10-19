Сургут получил Гран-при конкурса «Дороги Югры» по итогам дорожной кампании

Сургут получил Гран-при окружного конкурса «Дороги Югры» за качество и темпы дорожных работ. В этом сезоне в городе построили и отремонтировали 17 объектов общей протяженностью более 16 километров, сообщили в администрации Сургута. Губернатор Югры Руслан Кухарук вручил награду главе города Максиму Слепову после запуска движения по новому мосту в Нефтеюганском районе. В тот же день руководитель региона осмотрел три строящиеся дороги в Сургуте.

«Эти объекты имеют большое значение для Сургута: новые дороги улучшат транспортную связь, распределят транспортные потоки и сделают ежедневные поездки удобнее», — отметил Максим Слепов.

Два участка в северной части города планируют открыть в ноябре. Первый — продолжение улицы Ивана Шидловского, которое соединит Александра Усольцева с Крылова. Двухполосная дорога длиной 388 метров готова на 98 процентов. Проект предусматривает тротуары, велодорожку, две автобусные остановки, освещение и ливневую канализацию.

Второй объект — участок улицы Александра Усольцева от Есенина до Ивана Шидловского протяженностью около 275 метров. Его готовность составляет 70 процентов. Здесь появятся четыре полосы движения, тротуары, велодорожки, освещение, видеонаблюдение и остановочный павильон. Оба объекта строит АО «Автодорстрой».

Третья дорога — от Тюменского тракта до улицы 4 «З» — готова на 91 процент. Протяженность четырехполосного участка составляет около 500 метров. Одна сторона уже полностью завершена, на второй в ближайшие дни планируют уложить асфальт. На новом въезде в город также предусмотрены освещение и видеонаблюдение.

Ранее siapress.ru сообщал, что в этом дорожном сезоне в Сургуте устранили 53 тысячи квадратных метров колейности и провели ямочный ремонт на площади 20 тысяч квадратных метров. Движение по трем строящимся участкам город рассчитывает открыть до конца 2026 года.