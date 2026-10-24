Медики возглавили рейтинг самых благородных профессий в Югре

Жители Югры считают профессию медика самой благородной. Врачей и медсестер выбрали 33% респондентов. Чаще всего они называли сотрудников скорой помощи, акушеров и хирургов, следует из опроса сервиса SuperJob.

На втором месте оказались учителя и военнослужащие – их назвали по 10% опрошенных. Еще 6% считают самыми благородными профессии спасателей, пожарных и сотрудников МЧС. Рабочие специальности, в том числе шахтеров, электриков, сварщиков и строителей, выбрали 5% участников опроса. Инженеров назвали 3% респондентов.

При этом 7% жителей округа уверены, что благородные люди есть в любой профессии. Еще 3% считают, что нравственных и честных профессий сегодня нет.

Ранее СИА-ПРЕСС рассказывал, какие профессии югорчане считают самыми престижными. Тогда первое место заняли IT-специалисты, за которых проголосовали 13% участников опроса.