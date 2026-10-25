В Сургуте выросло число детей с впервые выявленным диабетом первого типа

С начала 2026 года в Сургутский центр охраны материнства и детства поступили 35 детей с впервые выявленным сахарным диабетом первого типа. За тот же период прошлого года таких пациентов было 20, сообщили в медицинском учреждении.

Количество детей с декомпенсацией заболевания также заметно увеличилось — с 27 до 49. Врачи отмечают, что диабет нередко диагностируют уже после развития опасных осложнений.

«Я хочу вновь обратить ваше внимание на эту важную проблему. Мы отмечаем значительный рост манифестаций и декомпенсаций сахарного диабета 1 типа у детей. Нередко диагноз выявляется случайно, когда ребенок уже поступает к нам в тяжелом состоянии», — отметила президент Центра Лариса Белоцерковцева.

Недавно в учреждение доставили девочку с гнойным воспалением промежности. Во время обследования у нее обнаружили критически высокий уровень глюкозы — 32 ммоль/л. До госпитализации ребенок около двух недель жаловался на слабость. После операции и начала инсулинотерапии состояние пациентки стабилизировалось.

Родителям рекомендуют обратить внимание на сильную жажду, частое мочеиспускание, слабость, вялость, необычную капризность и снижение веса. Эти признаки могут развиваться быстро.

Тошнота, рвота, боль в животе, запах ацетона изо рта и выраженная сонливость могут указывать на диабетический кетоацидоз. При появлении таких симптомов ребенку требуется срочная медицинская помощь.

Ранее мы рассказывали, как сургутские врачи стабилизировали состояние 11-летней девочки с диабетом первого типа. После ОРВИ ребенок начал резко терять вес, испытывал постоянную жажду и слабость, а уровень глюкозы при поступлении достиг 40 ммоль/л.