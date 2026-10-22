Где найти начисления налогов и льготы, как проверить сумму и какая часть этих денег останется в Сургуте

Квартиры, машины и земельные участки сургутян приносят городскому бюджету сотни миллионов рублей, которые пойдут на дороги, ремонт школы, благоустройство и многое другое. Только за 2025 год поступления трех имущественных налогов в Сургуте составили 1,5 млрд рублей. Очередной срок уплаты приближается: рассчитаться с государством за имущество, которым жители владели в прошлом году, нужно до 1 декабря. Разбираемся, где найти начисления, как проверить льготы и какая часть собранных денег остается в Сургуте.

За что нужно заплатить

Налог на имущество начисляют владельцам квартир, комнат, жилых домов, гаражей, машино-мест и другой недвижимости. Земельный налог платят собственники участков, транспортный — владельцы автомобилей, мотоциклов, катеров и других зарегистрированных транспортных средств.

Самостоятельно рассчитывать сумму не требуется: это делает налоговая служба на основании сведений Росреестра, МВД и других ведомств. В уведомлении должны быть указаны объект, налоговая база, период владения, примененная ставка, льготы и итоговая сумма.

В том же документе может появиться НДФЛ — например, с процентов по банковским вкладам, доходов, по которым работодатель не удержал всю сумму, или при перерасчете налога после объединения сведений от нескольких работодателей. Хотя НДФЛ не относится к имущественным налогам, срок его уплаты по такому уведомлению тот же — 1 декабря.

Где искать уведомление

С 1 августа 2026 года порядок рассылки изменился. Уведомления автоматически размещаются одновременно в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС и на «Госуслугах», если у гражданина есть подтвержденная учетная запись и он не отказался от получения документов в электронном виде. Бумажное письмо в этом случае могут не прислать. Всего жителям Югры направляют 829 тысяч уведомлений. По данным УФНС, 778 тысяч из них, или 94%, должны поступить в электронном виде, и только 51 тысяча — заказными письмами.

Как сообщила заместитель руководителя УФНС России по Югре Ирина Мусийчук, жители округа активно переходят на дистанционное взаимодействие с налоговой: «В этом году более 90% налогоплательщиков получают налоговые уведомления в электронном виде, в том числе через единый портал государственных услуг. Налогоплательщики проявляют активность: свыше 40% начисленных сумм уже поступили в бюджет».

Уведомление может не прийти, если общая сумма начислений составляет менее 300 рублей, льготы полностью освобождают человека от налога либо имеющейся на едином налоговом счете переплаты хватает для погашения начислений. Однако отсутствие письма само по себе не означает отсутствия обязанности заплатить.

Почему эти деньги важны именно для Сургута

Земельный налог и налог на имущество физических лиц относятся к местным налогам. По Бюджетному кодексу России они зачисляются в бюджет муниципального образования по нормативу 100%. Иными словами, налог за расположенные в Сургуте квартиру, дом, гараж или земельный участок пополняет непосредственно бюджет города. Транспортный налог формально является региональным, однако часть его поступлений также передается муниципалитетам по правилам, установленным в Югре. В бюджете Сургута этот налог отражается отдельной строкой городских доходов.

Это заметные для муниципалитета деньги. В 2025 году поступления имущественных налогов — земельного, транспортного и налога на имущество физических лиц — составили в Сургуте 1,5 млрд рублей. Они заняли третье место в структуре налоговых доходов города. Собираемость достигла 90% при плановом показателе 83%.

Из собранных имущественных налогов город финансирует образование, дороги, общественный транспорт, благоустройство, культуру, спорт, содержание муниципальных учреждений и другие местные расходы. Чем дисциплинированнее в плане налогов горожане, тем больше собственных средств у Сургута и тем меньше его зависимость от окружных трансфертов.

Ранее СИА-ПРЕСС рассказывал, что сургутянам за 2024 год начислили около 1,3 млрд рублей имущественных налогов.

Как проверить расчет

Сначала нужно открыть уведомление и сверить перечень имущества. Особое внимание стоит обратить на:

адрес и характеристики недвижимости;

мощность и период владения транспортным средством;

кадастровую стоимость участка или объекта;

число месяцев владения;

долю в праве собственности;

примененные ставки, вычеты и льготы.

Если в уведомлении указана уже проданная машина, отсутствует положенная льгота или неверно обозначена площадь объекта, можно направить обращение через личный кабинет налогоплательщика, сервис «Обратиться в ФНС России», лично через налоговую инспекцию или почтой. После проверки ФНС при наличии оснований пересчитает налог и сформирует новое уведомление.

Если уведомления нет ни в личном кабинете ФНС, ни на «Госуслугах», его можно получить в любой налоговой инспекции или МФЦ. ФНС должна выдать документ не позднее пяти дней после получения заявления.

Какие льготы действуют

В 2026 году расширены меры поддержки участников СВО и членов их семей. Для них предусмотрено освобождение от транспортного налога в отношении одного транспортного средства по выбору. Льгота не распространяется на дорогие автомобили, налог на которые рассчитывается с повышающим коэффициентом, а также на некоторые водные и воздушные суда.

По земельному налогу участникам СВО и членам их семей предоставляется вычет в размере кадастровой стоимости 600 квадратных метров одного участка. Такой же федеральный вычет действует, в частности, для пенсионеров, предпенсионеров, инвалидов, ветеранов и многодетных родителей.

Льготы по налогу на имущество предусмотрены для 21 категории граждан. Обычно освобождение предоставляется на один объект каждого вида, который не используется в предпринимательской деятельности: например, на одну квартиру, один дом и один гараж. Если льгота не отражена в уведомлении, заявление можно подать через личный кабинет ФНС, МФЦ, налоговую инспекцию или почтой.

Как заплатить

Оплатить начисления можно несколькими способами:

в личном кабинете налогоплательщика или приложении «Налоги ФЛ»;

на портале «Госуслуги»;

через сервис ФНС «Уплата налогов и пошлин»;

по QR-коду или реквизитам из уведомления в банковском приложении;

в отделении банка.

Налоги за недвижимость, землю или транспорт, принадлежащие несовершеннолетнему, также подлежат уплате. Сделать это могут родители или другие законные представители ребенка. После платежа стоит проверить состояние единого налогового счета. Деньги сначала поступают на него как единый налоговый платеж, а затем распределяются в счет начисленных обязательств.

Что будет после 1 декабря

Со 2 декабря неуплаченная сумма превратится в задолженность. За каждый календарный день просрочки начисляется пеня — для физических лиц она рассчитывается исходя из 1/300 действующей ключевой ставки Банка России.

Кроме того, с ноября 2025 года действует новый порядок взыскания бесспорных налоговых долгов. Если человек получил требование, не оспорил сумму и не погасил задолженность, налоговая может начать внесудебное взыскание — сначала за счет денег на банковских счетах и электронных средств, а при их недостаточности дело может дойти до взыскания за счет другого имущества. Если налогоплательщик не согласен с начислением и своевременно заявил возражения, спор должен разрешаться в судебном порядке.

Поэтому откладывать проверку уведомления на последний день не стоит. Если расчет правильный, налог можно заплатить за несколько минут. Если обнаружилась ошибка или не применена льгота, до 1 декабря еще остается время, чтобы обратиться в ФНС и добиться перерасчета.