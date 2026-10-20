В России средние зарплаты превысили 500 тысяч рублей в девяти отраслях

В девяти отраслях российской экономики средние зарплаты за январь-июль 2026 года превысили 500 тысяч рублей в месяц. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на РИА Новости и статистические данные.
Лидером стало морское пастбищное рыбоводство: сотрудники этой отрасли получали в среднем 1,27 млн рублей в месяц. Далее идут управление пенсионными фондами — 753 тысячи рублей и управление ценными бумагами — 662 тысячи рублей.
В остальных отраслях показатели составили:
- перестрахование — 553 тысячи рублей;
- управление инвестиционными фондами — 539 тысяч;
- деятельность холдинговых компаний — 536 тысяч;
- деятельность операторов лотерей — 533 тысячи;
- управление фондами — 531 тысячу;
- страхование рисков — 501 тысячу рублей.
Расчет учитывает премии и доходы всех сотрудников, включая работников со сверхвысокими зарплатами. Поэтому средний показатель не означает, что такую сумму получает каждый занятый в отрасли.
Ранее siapress.ru сообщал, что средняя зарплата в Югре приблизилась к 140 тысячам рублей. Такие данные приводил Тюменьстат в обзоре социально-экономического положения региона за первое полугодие 2026 года.