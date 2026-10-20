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Названы отрасли с самыми высокими средними зарплатами в России — нефтяников там даже близко нет

В России средние зарплаты превысили 500 тысяч рублей в девяти отраслях

Названы отрасли с самыми высокими средними зарплатами в России — нефтяников там даже близко нет
Фото сгенерировано ИИ

В девяти отраслях российской экономики средние зарплаты за январь-июль 2026 года превысили 500 тысяч рублей в месяц. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на РИА Новости и статистические данные.

Лидером стало морское пастбищное рыбоводство: сотрудники этой отрасли получали в среднем 1,27 млн рублей в месяц. Далее идут управление пенсионными фондами — 753 тысячи рублей и управление ценными бумагами — 662 тысячи рублей.

В остальных отраслях показатели составили:

  • перестрахование — 553 тысячи рублей;
  • управление инвестиционными фондами — 539 тысяч;
  • деятельность холдинговых компаний — 536 тысяч;
  • деятельность операторов лотерей — 533 тысячи;
  • управление фондами — 531 тысячу;
  • страхование рисков — 501 тысячу рублей.

Расчет учитывает премии и доходы всех сотрудников, включая работников со сверхвысокими зарплатами. Поэтому средний показатель не означает, что такую сумму получает каждый занятый в отрасли.

Ранее siapress.ru сообщал, что средняя зарплата в Югре приблизилась к 140 тысячам рублей. Такие данные приводил Тюменьстат в обзоре социально-экономического положения региона за первое полугодие 2026 года.


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          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#342 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
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              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
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        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
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      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#345 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#342 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
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              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#346 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
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        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
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