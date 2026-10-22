В Сургуте пересматривают роль киосков и павильонов в городской среде − старые точки сокращают, а новые концентрируют у парков и остановок

В Сургуте готовят очередное обновление схемы размещения нестационарных торговых объектов. Проект вынесут на публичные слушания 27 октября. СИА-ПРЕСС сравнил новую редакцию с весенней версией документа и посмотрел, как меняется городская карта киосков, павильонов и торговых точек при остановках.

Что будут обсуждать на слушаниях

Публичные слушания пройдут на улице Энгельса, 8. На обсуждение вынесут новую редакцию схемы размещения НТО. В официальном анонсе администрация поясняет лишь, что документ обновляют «по итогам проведенной работы», не раскрывая отдельно все изменения по адресам.

Новый проект включает 99 позиций (что не означает 99 действующих киосков и павильонов, так как в перечень входят как уже работающие НТО, так и свободные площадки). Для сравнения: в весенней версии документа их было 102. Однако речь идет не просто о сокращении на три объекта − внутри схемы одни места исчезают, другие появляются, а у некоторых меняются предприниматели, площади или статус.

Киоски не просто убирают − торговлю перераспределяют

Новая схема показывает, что Сургут не идет по пути тотального отказа от НТО. Скорее город пытается оставить их там, где считает уместными и востребованными. Так, у входа в парк «За Саймой» со стороны Сибирской предусмотрели сразу три площадки по 20 квадратных метров. Кто именно будет там работать и что продавать, пока не определили. Еще одно свободное место под продукты и кофейню предусмотрели в парке восьмого микрорайона на улице Республики.

Одновременно из схемы убирают часть привычных точек. Например, в новой версии уже нет павильона по ремонту обуви на 30 лет Победы, 5, киоска прессы на Ленина, 45 и торгового автофургона на Энтузиастов, 30. Почему именно эти объекты исключили, в проекте не поясняют.

Есть и промежуточный вариант: место в схеме остается, но предпринимателя уже нет. Такие точки есть, например, у остановки «Проспект Комсомольский» на Югорской и у «Магазина «Восход» на Энтузиастов. По части площадок новые торги пока нельзя проводить из-за судебных споров.

Как Сургут пришел к нынешней схеме

Нынешнее обновление − продолжение реформы, которая идет в городе уже несколько лет. В 2023 году в Сургуте приняли новые требования к благоустройству нестационарных торговых объектов. Они регулируют внешний архитектурный облик киосков и павильонов – цветовые решения, материалы облицовки, вывески и размещение, чтобы объекты соответствовали городской среде.

В 2024 году СИА-ПРЕСС писал, что число НТО на муниципальной земле за несколько лет сократилось примерно с 1,4 тысячи до 145-150. Параллельно власти усиливали контроль за незаконной торговлей. Только за месяц летом 2025 года в Сургуте демонтировали более десяти НТО, а с сентября 2024 года к тому моменту нарушителям выдали 132 предписания и составили 81 административный протокол. Позднее, по данным, озвученным в городской Думе, за год число предписаний выросло до 186, а 135 объектов − демонтировали.

В 2026 году правила изменились на федеральном уровне. С 1 сентября новый порядок распространил регулирование НТО на частные земельные участки. Ранее значительная часть сургутских киосков перемещалась как раз на территории возле торговых центров и другие частные земли.

Депутат Думы Сургута Владимир Болотов в комментарии СИА-ПРЕСС отметил, что после нескольких лет дискуссий в городе пришли к общей концепции: НТО должно быть немного, а размещать их следует там, где они действительно нужны жителям. «Они должны быть там, где объективно необходимы, где решают вопросы доступности определенных продуктов и сервисов. И они должны одинаково выглядеть, чтобы не уродовать облик города», − сказал он.

По словам депутата, в этом направлении город заметно продвинулся − изменения уже заметны и на придомовых территориях, и в отношении торговых павильонов при остановках.