За более чем тридцать лет в сургутской станции юннатов не поменялось ничего. И это страшно

Впервые я попал на Станцию юннатов в 1994 году. Тогда я был еще первоклассником. Вот, честно, ничего не помню из той экскурсии, не помню экспозицию, помню только мое впечатление, что здание старое. И снаружи, и внутри. Обшарпанные стены, скрипучие полы, тесные помещения. Шли годы, я вырос, стал совсем взрослым человеком, даже очень взрослым.

И вот в 2026 году я снова переступил порог этого места. Спустя тридцать два года. И честно скажу: я был в шоке. Здание не просто постарело — оно обветшало до предела. Все те же стены, только еще более потрескавшиеся. Все те же полы, только еще более скрипучие. Тридцать лет прошло, а здесь как будто ничего не изменилось. И это самое страшное.

Но я пришел не для того, чтобы просто поностальгировать. Я же пришел в зоопарк. И вот тут меня ждало настоящее потрясение. Потому что за этими облезлыми стенами живет удивительный, ни на что не похожий мир.

Тигровый питон — ей уже больше десяти лет, она вымахала до пяти с лишним метров. Крокодилиха Жоржета, которая приехала сюда из Африки в 90-х годах крошечным детенышем, а теперь стала настоящей легендой Сургута. Аквариумы с морскими и пресноводными рыбами, кораллы, огромные попугаи и необычные маленькие обезьянки – игрунки.

И каждое животное — со своей историей, своим характером, своей уникальностью. Такой коллекции нет больше нигде в регионе. Ее собирали десятилетиями, по крупицам, с любовью и огромным трудом.

Но самое сильное впечатление на меня произвели даже не животные. А люди. Те, кто здесь работает. Я узнал, что многие отдали этому месту по двадцать, тридцать, а то и больше лет своей жизни. Они приходят сюда каждый день. Они чистят клетки, кормят животных, следят за температурой и влажностью, лечат, ухаживают, переживают. Они делают это несмотря на то, что здание ветшает. Несмотря на то, что зарплаты очень скромные. Несмотря на то, что будущее этого места туманно. Эти люди — настоящие герои. Самоотверженные, преданные своему делу, любящие животных по-настоящему.

И вот это сочетание — невероятные люди и ужасное состояние здания — оставило у меня двоякое, тяжелое впечатление. С одной стороны, я восхищался. С другой — мне было больно смотреть на то, в каких условиях все это существует. Животные обитают в тесноте. Клетки стоят вплотную. Помещения давно требуют ремонта. А воз и ныне там.

Я специально решил написать эту статью после выборов. Потому что теперь у нас новая Дума Сургута. Новые городские депутаты. И я обращаюсь именно к ним. Я не прошу денег из бюджета прямо сейчас. Я прошу обратить внимание. Приехать. Посмотреть. Познакомиться с людьми. Увидеть животных. И понять, что медлить больше нельзя. Потому что уникальная коллекция, собранная за десятки лет, может исчезнуть. Потому что зоопарк надо спасать. И спасать его надо пока еще есть время.