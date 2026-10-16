Росавиация закрыла аэропорты Сургута и Когалыма на фоне угроз прилета БПЛА

Росавиация временно ограничила прием и выпуск самолетов в аэропортах Сургута и Когалыма. Ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов на фоне действующего в Югре сигнала «Беспилотная опасность».

Изменения уже отразились на расписании сургутского аэропорта. По состоянию примерно на 17:00 онлайн-табло показывало задержку десяти вылетающих рейсов:

Новосибирск, S75348 — с 11:35 до 21:20, задержка на 9 часов 45 минут;

Тюмень, ДР6561 — с 14:00 до 18:00, на 4 часа;

Тюмень, FV6449 — с 14:35 до 18:10, на 3 часа 35 минут;

Тюмень, SU1504 — с 14:35 до 18:00, на 3 часа 25 минут;

Москва, FV6514 — с 16:15 до 19:30, на 3 часа 15 минут;

Уфа, РД222 — с 16:40 до 20:10, на 3 часа 30 минут;

Москва, ЮТ296 — с 18:00 до 19:15, на 1 час 15 минут;

Екатеринбург, WZ1018 — с 18:05 до 21:50, на 3 часа 45 минут;

Тюмень, ЮТ119 — с 18:45 до 21:00, на 2 часа 15 минут;

Махачкала, КЛ938 — с 20:20 до 22:35, на 2 часа 15 минут.

Кроме того, отменен рейс SU1513 в Москву, который должен был вылететь в 08:00.

Задержки затронули и прилетающие самолеты. В частности, рейс из Уфы ЮТ6496 вместо 15:10 ожидается в 19:55, рейс РД221 из Уфы — в 19:10 вместо 15:40, из Екатеринбурга WZ1017 — в 19:35 вместо 17:10, из Горно-Алтайска ЮТ182 — в 20:06 вместо 17:40, из Махачкалы КЛ937 — в 21:40 вместо 18:55.

Ранее 16 октября Росавиация ограничила работу аэропортов Советского и Урая. Власти Югры попросили жителей не выходить на улицу без необходимости, не подходить к окнам и оставаться в безопасных местах до объявления отбоя.