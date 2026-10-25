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​Снег выпал — клещи исчезли? Не совсем. Когда в Югре действительно заканчивается их сезон

Почему даже после первого снега в Югре сохраняется шанс поймать клеща

​Снег выпал — клещи исчезли? Не совсем. Когда в Югре действительно заканчивается их сезон
Фото сгенерировано ИИ

Первый октябрьский снег и заморозки в Сургуте и других городах Югры, как ни странно, совершенно не исключает вероятность встречи с клещом. Интуитивно мы полагаем, что в такую погоду кровососы уже давно залегли в спячку, но на самом деле все сложнее. Когда окончательно закрывается сезон клещей — читайте в материале СИА-ПРЕСС.

Почему первый снег еще ничего не гарантирует

Клещи не погибают всей популяцией с приходом холодов. Большинство из них пережидает зиму в состоянии покоя — в лесной подстилке, под опавшими листьями, мхом, травой и верхним слоем почвы. Снег даже помогает им пережить сильные морозы: рыхлый покров работает как теплоизоляция и защищает место зимовки от резких перепадов температуры.

При похолодании у клещей замедляется обмен веществ, и они перестают искать, к кому прицепиться. Однако это состояние наступает не по календарю. Если первый снег растаял, поверхность почвы прогрелась, а температура воздуха поднялась выше нескольких градусов тепла, отдельные клещи способны снова проявить активность.

Исследования показывают, что порог активности иксодовых клещей находится примерно около плюс четырех-пяти градусов. Значение имеют также влажность, наличие снега и температура непосредственно у поверхности земли, которая может отличаться от показаний городского термометра.

Когда клещи обычно исчезают в Югре

В Югре основной период активности клещей приходится на время от схода снега весной до устойчивого похолодания осенью. Пик укусов обычно наблюдается в мае и июне, затем число обращений постепенно уменьшается. Осенью встречи становятся значительно реже, но теоретически возможны до октября, а при необычно теплой погоде — и позднее.

Единой даты окончания сезона для всего округа нет. Югра велика, и погодные условия в Кондинском районе, Сургуте, Нижневартовске, Березово или Белоярском могут заметно различаться. В одном муниципалитете уже лежит постоянный снег, а в другом сохраняются проталины и плюсовая дневная температура.

Практическим окончанием сезона можно считать период, когда одновременно выполняются три условия:

  • установилась стабильная отрицательная температура;
  • сформировался постоянный снежный покров;
  • лесная подстилка перестала оттаивать днем.

Как вы понимаете, даже сейчас, в конце октября, в Сургуте и его окрестностях все три пункта не выполнены.

Насколько активны клещи осенью

Осенью вероятность укуса намного ниже, чем весной или в начале лета. Однако «ниже» не означает «нулевая». Клещ может находиться не на открытом снегу, а в сохранившей тепло траве, листве или мху. Наиболее подходящие для него места — влажные лесные участки, поймы, заросшие тропы, опушки и территории с высокой травой.

Особенно внимательно стоит относиться к теплым дням после временного похолодания. Если снег сошел, а воздух и поверхность земли прогрелись, клещ может выбраться из укрытия. Принести клеща домой можно не только на одежде. После прогулки в лесу паразит способен оказаться на шерсти собаки, в собранной траве, ветках или других лесных находках. Поэтому после похода на природу и свою одежду, и домашних животных желательно осматривать до тех пор, пока не установилась настоящая зима.

Каким оказался сезон клещей в Югре в 2026 году

В 2026 году сезон начался необычно рано: первые присасывания клещей в Югре зарегистрировали уже 25 марта. К 8 апреля за медицинской помощью обратились десять человек из семи муниципалитетов, включая Сургут и Сургутский район. К 26 августа число обращений достигло 5 411. Случаи фиксировались во всех муниципальных образованиях округа, а Сургут вошел в число территорий с наибольшим количеством пострадавших. Из 1 849 исследованных клещей в 578 обнаружили возбудителя боррелиоза, в 24 — вирус клещевого энцефалита, еще в 121 — возбудителей эрлихиоза или анаплазмоза.

Почему осень — хорошее время для прививки

Когда риск укуса уменьшается, начинается удобный период для плановой вакцинации против клещевого энцефалита. Осеннее начало курса позволяет сделать необходимые прививки до следующей весны и встретить новый сезон с уже сформированной защитой. В октябре югорское управление Роспотребнадзора вновь напомнило, что округ является эндемичной территорией по клещевому вирусному энцефалиту. Вакцинацию проводят круглогодично в поликлиниках по месту прикрепления. Ранее об осенней вакцинации рассказывал СИА-ПРЕСС.

Важно помнить, что прививка защищает именно от клещевого энцефалита, но не от боррелиоза и других инфекций. Поэтому даже вакцинированному человеку нужны осмотры после посещения леса.


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Сегодня в 13:46, просмотров: 180, комментариев: 0
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