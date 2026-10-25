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Семья из Советского района выходила осиротевшего после ДТП лосенка. Назвали Васей

Семья из Советского района спасла осиротевшего после ДТП лосенка

Семья из Советского района выходила осиротевшего после ДТП лосенка. Назвали Васей
Фото канала «Бинокль»

Супруги Ольга и Сергей Героевы из поселка Коммунистический Советского района выходили осиротевшего лосенка, мать которого погибла в ДТП. Об этом сообщает портал «Новости Югры» со ссылкой на канал «Бинокль».

Авария произошла 28 мая на трассе Советский — Нягань. После гибели лосихи на обочине обнаружили двух детенышей. Одного из них спасти не удалось — он умер от пневмонии. Второго, которому было около двух месяцев, забрала семья Героевых и назвала Василием.

Васе ежедневно требовалось от двух до пяти литров козьего молока. Позже в его рацион добавили свежие овощи, а иногда лосенок поедал цветы в огороде. С кормлением помогали жители Советского района и местные фермеры. В школах организовали акцию «Лукошко для Васи», а воспитанники православной гимназии из Югорска приезжали навестить животное.

Сейчас Вася живет в просторном помещении, оборудованном в бывшем свинарнике. Когда лосенок подрастет, его планируют вернуть в естественную среду. Однако специалистам и семье предстоит сохранить у животного природные навыки: длительное общение с людьми может осложнить его адаптацию к самостоятельной жизни в лесу.

Ранее мы рассказывали, как водителям Югры избежать столкновения с лосем и правильно действовать после ДТП. Основной период таких аварий длится с апреля по ноябрь, а одной из опасных трасс специалисты называют дорогу Ханты-Мансийск — Нягань.


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Сегодня в 17:22, просмотров: 165, комментариев: 0
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      object(CList)#345 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#333 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#342 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#333 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#343 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#333 (6) {
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              bool(true)
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              ["_e":"CComponent":private]=>
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            [1]=>
            string(9) "afterSave"
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        }
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        bool(false)
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        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
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