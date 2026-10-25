Семья из Советского района спасла осиротевшего после ДТП лосенка

Супруги Ольга и Сергей Героевы из поселка Коммунистический Советского района выходили осиротевшего лосенка, мать которого погибла в ДТП. Об этом сообщает портал «Новости Югры» со ссылкой на канал «Бинокль».

Авария произошла 28 мая на трассе Советский — Нягань. После гибели лосихи на обочине обнаружили двух детенышей. Одного из них спасти не удалось — он умер от пневмонии. Второго, которому было около двух месяцев, забрала семья Героевых и назвала Василием.

Васе ежедневно требовалось от двух до пяти литров козьего молока. Позже в его рацион добавили свежие овощи, а иногда лосенок поедал цветы в огороде. С кормлением помогали жители Советского района и местные фермеры. В школах организовали акцию «Лукошко для Васи», а воспитанники православной гимназии из Югорска приезжали навестить животное.

Сейчас Вася живет в просторном помещении, оборудованном в бывшем свинарнике. Когда лосенок подрастет, его планируют вернуть в естественную среду. Однако специалистам и семье предстоит сохранить у животного природные навыки: длительное общение с людьми может осложнить его адаптацию к самостоятельной жизни в лесу.

Ранее мы рассказывали, как водителям Югры избежать столкновения с лосем и правильно действовать после ДТП. Основной период таких аварий длится с апреля по ноябрь, а одной из опасных трасс специалисты называют дорогу Ханты-Мансийск — Нягань.