Власти Сургута объяснили, что автобус №99 не вышел на линию по технической причине

Жители Сургута вновь пожаловались на нестабильную работу автобуса №99, который связывает ЖК «Кедровый» на улице Игоря Киртбая с магазином «Москва». По словам пассажиров, проблемы с утренними рейсами возникают регулярно. «Сегодня 19 октября в очередной раз не было маршрута 99 по времени 07:43 с Кедрового», − написала Людмила П. под постом губернатора Югры Руслана Кухарука.

В администрации Сургута пояснили, что один из автобусов не вышел на линию из-за технической неисправности. «За сорванные рейсы к перевозчику будут применены штрафные санкции. <…> Запланировать неисправность автобуса или предугадать, что водитель уйдет на больничный, не представляется возможным. Перевозчик старается выпустить на линию резервные автобусы, на это требуется время и свободные автобусы», − сообщили в мэрии.

Напоминаем, что с 1 декабря маршрут №99, как и еще десять сургутских маршрутов, перейдет от муниципального СПОПАТа к компании «Самара Авто Газ». Новый перевозчик планирует вывести на линии более ста автобусов. При этом пока не раскрыто, где именно находится техника и где ее будут обслуживать. Власти города заявляют, что СПОПАТ после смены перевозчика без работы не останется. Как в Сургуте проходит самый масштабный передел на рынке общественного транспорта – читайте в материале СИА-ПРЕСС.