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​В Сургуте снова сорвался утренний рейс автобуса №99

Власти Сургута объяснили, что автобус №99 не вышел на линию по технической причине

​В Сургуте снова сорвался утренний рейс автобуса №99
Фото: СИА-ПРЕСС

Жители Сургута вновь пожаловались на нестабильную работу автобуса №99, который связывает ЖК «Кедровый» на улице Игоря Киртбая с магазином «Москва». По словам пассажиров, проблемы с утренними рейсами возникают регулярно. «Сегодня 19 октября в очередной раз не было маршрута 99 по времени 07:43 с Кедрового», − написала Людмила П. под постом губернатора Югры Руслана Кухарука.

В администрации Сургута пояснили, что один из автобусов не вышел на линию из-за технической неисправности. «За сорванные рейсы к перевозчику будут применены штрафные санкции. <…> Запланировать неисправность автобуса или предугадать, что водитель уйдет на больничный, не представляется возможным. Перевозчик старается выпустить на линию резервные автобусы, на это требуется время и свободные автобусы», − сообщили в мэрии.

Напоминаем, что с 1 декабря маршрут №99, как и еще десять сургутских маршрутов, перейдет от муниципального СПОПАТа к компании «Самара Авто Газ». Новый перевозчик планирует вывести на линии более ста автобусов. При этом пока не раскрыто, где именно находится техника и где ее будут обслуживать. Власти города заявляют, что СПОПАТ после смены перевозчика без работы не останется. Как в Сургуте проходит самый масштабный передел на рынке общественного транспорта – читайте в материале СИА-ПРЕСС.


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        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#342 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#345 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#342 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#346 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#342 (6) {
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              ["_m":"CComponent":private]=>
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            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
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        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
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        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
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