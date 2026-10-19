Югра опустилась с 45-го на 49-е место в рейтинге научно-технологического развития

Югра заняла 49-е место в рейтинге регионов России по научно-технологическому развитию по итогам 2025 года, опустившись на четыре позиции. Такие результаты представило РИА Новости.

Рейтинговый балл округа снизился с 31,91 до 31,50. Годом ранее регион занимал 45-ю строчку. В обновленном списке Югра расположилась между Смоленской областью и Ставропольским краем.

Лидерами исследования вновь стали Москва, Татарстан и Санкт-Петербург. На эти три региона пришлось более 44% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, работ и услуг за 2025 год. Эксперты связывают их позиции с развитой научной базой, большим числом исследовательских институтов и конструкторских бюро, а также работой высокотехнологичных производств.

В первую десятку также вошли Нижегородская, Московская и Самарская области, Пермский край, Свердловская, Тульская и Новосибирская области. Последняя пополнила топ-10, который покинула Тюменская область. В совокупности десятка лидеров обеспечила 69% российского объема инновационных товаров, работ и услуг.

Последние места заняли Ингушетия, Чечня и Карачаево-Черкесия.

В целом по стране доля инновационных товаров и услуг в общем объеме отгрузки выросла до 7,6% — на 1,6 процентного пункта за год. Их объем увеличился на 28%.

Ранее в Ханты-Мансийске открыли цифровую лабораторию эколого-климатических данных. Она объединит информацию о движении парниковых газов с научных площадок Югры. На базе лаборатории также планируют готовить специалистов в сфере экологии и климата.