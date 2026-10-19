В Сургуте врачи восстановили коленный сустав 63-летней пациентки с помощью 3D-имплантов

В Сургутской клинической травматологической больнице восстановили анатомию коленного сустава 63-летней пациентки с помощью индивидуальных имплантов, изготовленных на 3D-принтере. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Югры Роман Паськов.

Первое эндопротезирование женщина перенесла в 2017 году. Через три года она упала и получила перелом, после которого начались осложнения: компоненты протеза теряли стабильность, сустав деформировался, а костная ткань разрушалась. Пациентку постоянно беспокоили боли. Повторные операции не дали устойчивого результата — новые конструкции тоже расшатывались.

Лечение разделили на несколько этапов. Сначала врачи удалили эндопротез и установили артикулирующий спейсер — временную конструкцию, которая позволила сохранить подвижность сустава и поддерживать мышцы и связки до следующего вмешательства.

Главной сложностью стали обширные дефекты бедренной и большеберцовой костей. Возможности стандартных систем для повторного протезирования в такой ситуации были ограничены.

Специалисты создали цифровую модель сустава на основе компьютерной томографии, а затем изготовили индивидуальные 3D-импланты, повторяющие утраченные участки костей. Они позволили восполнить дефекты, создать надежную опору для эндопротеза и восстановить правильную геометрию сустава.

Новый эндопротез вместе с индивидуальными имплантами установили за одну операцию. Сейчас женщина проходит ранний этап реабилитации.

Ранее в Сургутской травматологической больнице провели сложную операцию пациентке после столкновения с электросамокатом.