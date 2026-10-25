В Тюмени после 2030 года запустят скоростные автобусы BRT вместо трамваев

Власти Тюмени планируют после 2030 года внедрить в агломерации систему скоростного автобусного сообщения Bus Rapid Transit вместо развития трамвайной сети. Об этом сообщает РБК Тюмень со ссылкой на городскую администрацию.

Проектирование выделенных полос уже синхронизировано с будущим запуском BRT. В мэрии считают, что создаваемую инфраструктуру можно будет модернизировать без повторного проведения основных работ.

«Заложенная сегодня инфраструктура обладает необходимым резервом прочности и геометрическими параметрами для модернизации до уровня скоростного автобусного сообщения. Такой подход исключает дублирование работ и нецелевое расходование бюджетных средств при последующем масштабировании проекта в рамках всей тюменской агломерации», — сообщили в администрации города.

Система BRT предполагает движение автобусов по обособленным полосам, отделенным от остальной проезжей части. Пассажиры проходят через специальные терминалы и оплачивают поездку перед посадкой — по принципу метрополитена. Такой транспорт по скорости сопоставим с трамваем, но требует меньших затрат. Сейчас BRT используют более чем в 150 городах мира.

При этом действующий до 2040 года генеральный план Тюмени предусматривает трамвайные линии на улицах Республики, Широтной, Николая Чаплина, Ямской и Профсоюзной. Депо предполагалось разместить возле пересечения улицы Республики и Старого Тобольского тракта. Однако в ближайшие годы власти не планируют строить трамвайные пути и запускать этот вид транспорта.

Ранее siapress.ru писал о том, что Тюмень внедрила оплату проезда через приложение «Яндекс Go». Соглашение с компанией также позволяет властям анализировать движение автобусов и пассажиропоток, а затем корректировать работу маршрутов.