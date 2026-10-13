Как новый перевозчик мог бы появиться в Сургуте цивилизованно и без нервов

Одна из центральных тем последних недель – как в Сургуте появился новый перевозчик. Компания «Самара Авто Газ» выиграла конкурс на 11 самых «жирных» маршрутов в городе, муниципальный СПОПАТ перешел в шаткое положение, с 1 декабря структура рынка перевозок существенно изменится. По большому счету, это нормальная рыночная ситуация. Но она вызвала некоторый ажиотаж не потому, что случилась сама по себе, а по тому, как была обставлена.

Сначала мутные слухи о том, что вроде как СПОПАТ проигрывает конкурс «Домтрансавто», которая уже зашла в Нижневартовск. Эта компания опровергла даже свое участие в конкурсе, но потом выяснилось, что его выиграла ее материнская структура – «Самара Авто Газ». Потом та же «Домтрансавто» забрала огромный конкурс в Ханты-Мансийске. И все это – в обстановке тотальной тишины. И вот только недавно мы наконец получили хотя бы часть ответов на очевидные вопросы жителей о том, как «Самара Авто Газ» вообще планирует работать в Сургуте.

А теперь представьте, что аналогичный процесс происходил бы в том месте, где, скажем так, информационная открытость и пиетет к будущим / потенциальным клиентам выше нынешнего уровня. Как бы это могло выглядеть?

Например, представитель группы компаний, желающих зайти в город, приехал бы в городскую или окружную (судя по масштабам «заезда») администрацию. Сел бы, презентовал себя, рассказал о планах и возможностях, объяснил, почему городу или округу будет выгодно сотрудничать с ним. Кстати, не исключено, что подобное все же случилось.

Затем пресс-служба этой группы компаний разослала бы по редакциям СМИ информацию примерно такого содержания: мы такие-то и такие-то, у нас такие-то ресурсы, возможности и опыт, и мы планируем к вам прийти и осчастливить (в хорошем смысле) дорогих граждан своим сугубо профессиональным присутствием. Ответили бы на вопросы, дали чуток интервью, и зашли бы в конкурс. И после победы объявили бы это официально и сказали: теперь мы уже точно с вами будем работать, смотрите, какие у нас планы. Вот автобусы, вот производственная база, вот как наберем водителей, вот как обеспечим технические нюансы, не переживайте, уважаемые сургутяне, с 1 декабря обслуживание вас общественным транспортом не рухнет в тартарары, а даже улучшится.

Представьте, что это произошло бы так. Было бы у вас больше или меньше сомнений, тревог и беспокойств относительно будущего на сургутском рынке перевозок? Я думаю, меньше. Сложно ли организовать подобный честный и открытый выход к потенциальной аудитории? Раз плюнуть. Единственный риск – если бы заранее предупредили о своем заходе в город и проиграли конкурс (кстати, подобное случилось с «Брусникой» и ядром центра Сургута, но там предварительный разговор был куда более долгим и масштабным – и что? Кто-нибудь умер или разорился или потерял репутацию? Вроде нет). И то – в этом случае просто выпускается пресс-релиз с благодарностью и обещанием попробовать в следующий раз. Напротив, подобное человеческое обращение к аудитории сыграло бы в плюс в плане отношения сургутян к таким необычным «варягам».

Но мы живем в той обстановке, в которой живем, и нынешний фарш обратно провернуть уже нельзя. Однако шансы на нормальное объяснение для людей, что и как происходит, еще есть. Им можно воспользоваться.