Лучше всего в Сургуте будет заново построить здание старого ж/д вокзала

Постоянный читатель siapress.ru Александр Коновалов прокомментировал свежий выпуск проекта «О чем говорят» про судьбу сургутского ж/д вокзала.

Спасибо вам за новое обсуждение судьбы снесенного Сургутского ж/д вокзала. Все разложили по полочкам. Все понятно. Поддерживаю восстановление ж/д вокзала в старом формате, хотя это и будет новодел. Впрочем, известное здание гостиницы «Москва» (напротив Госдумы, бывшего Госплана СССР) в 2000-е тоже было снесено до основания, но потом было восстановлено в прежнем внешнем архитектурном виде (стиле конструктивизма). Пример, когда здравый смысл возобладал.

Как не вспомнить Виктора Черномырдина с его афоризмом: «Если у кого-то руки чешутся, то чешите их в другом месте». «Гладко на бумаге, да забыли про овраги». Судя по всему, «руки чесались» у кого-то в РЖД на снос старого ж/д вокзала.

Извечный русский вопрос: «Кто виноват?». Известный государственный деятель СССР и нарком путей сообщения СССР в 30-х годах Лазарь Каганович как-то сказал: «У каждой аварии или события на ж/д транспорте есть конкретная личность: фамилия, имя, отчество».

Сегодняшнее РЖД — не прежняя российская или советская империя, «государство в государстве», и финансовые возможности нынешнего РЖД резко ограничены. Сегодняшние РЖД — это только рельсовые пути, локомотивы и вокзалы. Все. Все остальное в руках частных железнодорожных компаний.

Тем более странно, что в Сургуте решились на затратный проект сноса и строительства нового ж/д вокзала. Тем более что новый проект ж/д вокзала является плохой копией старого, да еще совмещенного с автовокзалом. По сути, площадь нового ж/д вокзала будет увеличена лишь на 4 тыс. м², да и ту съест автовокзал.

В чем же тогда фишка этой сургутской строительной «Санта-Барбары»? К тому же новый ж/д вокзал еще не достроен, а уже морально устарел. Так, может, и не стоит его достраивать? Лучше вернуться к строительству старого архитектурно-выразительного проекта здания в стиле советского модернизма? Конечно, все с учетом новых строй- и отделочных материалов. Может, дополнить часть остекления вокзала разноцветными витражами.

Главная фишка нового ж/д вокзала должна быть в его внутренней начинке, в его оборудовании, в его конкорсе, в его лифтах и эскалаторах. Согласен с авторами обсуждения, что лучшим решением будет: «Сделать такое же здание, которое снесли».