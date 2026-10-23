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​Квартира без ипотеки? Какие варианты есть у сургутян?

Разбираемся, как жителям Сургута купить квартиру или дом в 2026 году

​Квартира без ипотеки? Какие варианты есть у сургутян?
Фото: siapress.ru, сгенерировано нейросетью

Купить квартиру или дом в Сургуте можно не только в ипотеку. Рассрочка, собственные накопления, маткапитал и жилищные сертификаты ‒ вариантов немало, но у каждого свои условия и подводные камни. Как выбрать подходящий способ и не переплатить? Разбираемся вместе с директором компании «Этажи» в Сургуте Евгением Лисенковым.

Ипотека: сколько придется платить?

Ипотека остается одним из основных способов приобретения недвижимости в Сургуте ‒ на нее приходится примерно каждая вторая сделка.

По данным компании «Этажи», минимальная ставка на новостройки и вторичное жилье сегодня составляет 16,8% годовых. Правда, получить такой процент непросто: банк может потребовать первоначальный взнос в размере половины стоимости квартиры. Без специальных условий ставка в среднем достигает 18,3%.

Более выгодные условия доступны семьям с детьми. Напомним, с 1 октября ставка по семейной ипотеке зависит от количества детей: 10% ‒ для семей с одним ребенком, 8% ‒ с двумя, 6% ‒ с тремя, 4% ‒ с четырьмя и 2% ‒ с пятью и более детьми. При этом хотя бы одному ребенку должно быть меньше семи лет.

Кстати, СИА-ПРЕСС уже посчитал на примере сургутских новостроек, сколько семьям с разным количеством детей потребуется на первоначальный взнос и ежемесячные платежи. Подробнее об этом ‒ в обзоре.

Новые правила затронули и загородную недвижимость. Для покупки или строительства частного дома предусмотрена ставка 6%, но возрастное ограничение сохраняется.

«Сейчас, если семья хочет купить или построить дом под 6%, необходимо учитывать возраст детей ‒ одному из них должно быть менее семи лет. Это сужает круг потенциальных участников программы. Поэтому покупателям стоит заранее проверить, подходит ли их семья под требования, и параллельно рассмотреть другие способы финансирования», ‒ поясняет директор компании «Этажи» в Сургуте Евгений Лисенков.

Дом в рассрочку: какие есть варианты?

Купить или построить собственный дом можно и без ипотеки. В зависимости от застройщика и региона условия могут различаться.

При строительстве дома возможны следующие варианты:

1. Поэтапная оплата. Деньги вносятся по мере выполнения строительных работ: сначала за фундамент, затем за стены, кровлю и отделку.

2. Рассрочка на год. Покупатель сразу оплачивает 30% стоимости дома, а оставшиеся 70% выплачивает равными платежами в течение 12 месяцев.

3. Рассрочка на два или три года. Первоначальный взнос также составляет 30%, но за более длительный срок придется платить проценты: 10% годовых при рассрочке на 24 месяца или 15% ‒ на 36 месяцев.

При покупке земельного участка действуют другие условия:

1. Рассрочка на полгода. Первоначальный взнос ‒ 20%, оставшиеся 80% нужно выплатить за шесть месяцев.

2. Рассрочка на два года. Покупатель вносит 30% стоимости участка, а остаток выплачивает в течение 24 месяцев под 25% годовых.

3. Гибкий график платежей. Например, можно внести сразу 50% стоимости участка, первые полгода платить половину обычного платежа, а следующие шесть месяцев ‒ равными платежами. Есть и вариант с первоначальным взносом 25% и погашением остатка за полгода, при котором за досрочную оплату предусмотрена скидка на следующий платеж.

«В отдельных случаях покупателям предлагают беспроцентную рассрочку сроком до 12 месяцев. Размер первоначального взноса определяется индивидуально с учетом возможностей покупателя. Такой вариант может подойти тем, у кого уже есть земельный участок или кто планирует продать имеющуюся недвижимость для финансирования строительства», ‒ рассказывает Лисенков.

Еще один вариант ‒ частичная рассрочка: покупатель оплачивает до 50% стоимости, а оставшуюся сумму вносит до завершения строительства.

Покупка без ипотеки: как безопасно передать деньги?

В 2026 году, по данным компании «Этажи», все больше ее клиентов покупают недвижимость за собственные средства ‒ без ипотеки. При этом важно организовать расчеты так, чтобы защитить интересы обеих сторон. Один из способов ‒ банковский аккредитив. Покупатель переводит деньги на специальный счет, а продавец получает их после выполнения заранее согласованных условий — например, после регистрации перехода права собственности. В зависимости от банка услуга может быть бесплатной или стоить до 3 400 рублей.

Рассрочка от продавца: кому это подходит?

Если на покупку квартиры не хватает части суммы, можно договориться о рассрочке напрямую с продавцом. Покупатель вносит первоначальный платеж, а остаток выплачивает по согласованному графику.

«Рассрочка от продавца может стать альтернативой банковскому кредиту, если у покупателя есть часть необходимой суммы, но нет возможности оплатить всю стоимость сразу. Однако здесь особенно важно правильно оформить договор и заранее предусмотреть порядок действий при нарушении графика платежей», ‒ отмечает Евгений Лисенков.

В договоре фиксируются размер первоначального платежа, сроки выплат, проценты и ответственность сторон.

Маткапитал: сколько дадут на жилье?

Помочь с покупкой жилья может и материнский капитал. С 1 февраля 2026 года его размер составляет:

  • 728 922 рубля ‒ на первого ребенка, родившегося или усыновленного с 1 января 2020 года.
  • 234 321 рубль ‒ доплата на второго ребенка, если семья уже получила маткапитал на первого. Общая сумма ‒ 963 243 рубля.
  • 963 243 рубля ‒ на второго ребенка, если первый родился до 2020 года, либо на третьего и последующих детей, если право на выплату ранее не возникало.

Материнский капитал можно направить на улучшение жилищных условий, в том числе использовать как первоначальный взнос по ипотеке или для погашения жилищного кредита.

«Но важно не просто знать размер материнского капитала, а понимать, как правильно включить его в сделку. Если семья планирует использовать несколько источников финансирования, все условия необходимо проверить заранее», ‒ подчеркивает спикер.

Жилищные сертификаты: кому положены?

Помимо маткапитала, в Югре действуют и другие меры жилищной поддержки. Например, отдельные программы предусмотрены для участников СВО и членов их семей, признанных нуждающимися в жилье.

В Сургуте такая программа предусматривает выдачу гарантийного письма сроком на 120 дней. Средства можно направить на покупку квартиры или дома, первоначальный взнос по ипотеке, погашение жилищного кредита или участие в долевом строительстве. При этом жилье должно находиться в Югре и соответствовать нормативам площади: 33 кв. метра для одного человека, 42 ‒ для двоих и по 18 кв. метров на каждого члена семьи из трех и более человек.

В Сургутском районе условия другие. Здесь выдают сертификат сроком на три месяца, а приобретаемое жилье должно находиться в Югре, быть пригодным для постоянного проживания и располагаться в доме не старше 25 лет с момента ввода в эксплуатацию. Средства можно направить на покупку готового жилья, первоначальный взнос по ипотеке, строительство дома или приобретение квартиры в новостройке через счет эскроу.

Кроме того, существуют жилищные сертификаты для представителей коренных малочисленных народов Севера, собственников фенольного и аварийного жилья, а также выплаты многодетным семьям взамен земельного участка.

Какой бы способ покупки жилья ни выбрали сургутяне, главное ‒ заранее рассчитать расходы и разобраться в условиях сделки. Особенно если речь идет об ипотеке, рассрочке или использовании жилищного сертификата.


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Сегодня в 16:41, просмотров: 252, комментариев: 0
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