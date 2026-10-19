В Сургуте директора центра допобразования и предпринимателя заподозрили в хищении 50 млн рублей

В Сургуте директора центра дополнительного образования и индивидуального предпринимателя обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, со счета организации похитили не менее 50 млн рублей. Об этом сообщили в Следкоме Югры.

Автономная некоммерческая образовательная организация получала субсидии из регионального бюджета. Как полагают следователи, с марта 2021 по декабрь 2025 года ее руководитель заключала с предпринимателем фиктивные договоры на оказание платных услуг. Фактически услуги не предоставлялись, а перечисленные за них деньги обналичивали и похищали.

Фигурантов задержали следователь и сотрудники полиции при силовой поддержке Росгвардии. Во время обысков по местам их проживания изъяли более 1,5 млн рублей и 2,5 тысячи долларов, 29 банковских карт, восемь мобильных телефонов, компьютерную технику и документы.

Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 159 УК РФ. По ходатайству следователя суд заключил обоих обвиняемых под стражу. Следствие устанавливает обстоятельства предполагаемого хищения и проверяет возможную причастность других лиц.

Ранее в Сургуте директора школы и ее заместителя заподозрили в хищении бюджетных денег. По версии следствия, участники той схемы предоставляли в окружной департамент образования недостоверные сведения о трудоустройстве граждан по совместительству. Всего в сообщении регионального управления ФСБ фигурировали семь жителей города.