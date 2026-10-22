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​Марина Стрельникова: «Чтобы развиваться, строить карьеру, реализовывать свои идеи и интересно проводить время, молодым людям необязательно уезжать из Югры»

Самый молодой депутат Думы Югры − о переезде в Сургут, молодежной политике и причинах оттока молодых специалистов

​Марина Стрельникова: «Чтобы развиваться, строить карьеру, реализовывать свои идеи и интересно проводить время, молодым людям необязательно уезжать из Югры»
Фото из соцсетей спикера

В Думе Югры нового созыва впервые появилась фракция «Новые люди». Ее представляет 22-летняя Марина Стрельникова − самый молодой депутат нынешнего состава окружного парламента. Она родилась и выросла в Нефтеюганске, получила социологическое образование в Тюмени, сейчас живет в Сургуте и входит в Совет по молодежной политике при полпреде президента в УрФО. В интервью СИА-ПРЕСС Марина Стрельникова рассказала, как собирается осваиваться в большой политике, почему считает важным говорить с молодежью на понятном языке и что, по ее мнению, может удержать молодых специалистов в Югре.

− Вы стали самым молодым депутатом нового созыва Думы Югры и впервые получили такой политический мандат. Насколько вы сами чувствуете нехватку опыта и в каких вопросах рассчитываете на помощь более опытных коллег?

− Я считаю, что опыта всегда можно набраться. Конечно, работа в Думе Югры − это новый этап для меня, и здесь предстоит многое узнать, изучить и освоить на практике. Но я воспринимаю это не как препятствие, а как возможность развиваться, получать новые знания и становиться профессиональнее. Разумеется, я рассчитываю на помощь и поддержку более опытных коллег. У них уже есть большой практический опыт, понимание того, как устроены законодательные процессы и как разные решения реализуются на практике. Я считаю важным прислушиваться к таким людям, учиться у них и перенимать их опыт.

При этом я иду в Думу не одна, а вместе со своей командой и всей партийной командой «Новых людей». У нас есть общие цели и понимание того, каких результатов мы хотим добиться. Уверена, что благодаря совместной работе, взаимной поддержке и готовности учиться мы сможем справиться с поставленными задачами.

− Вы говорили, что хотите сделать политику понятнее и прозрачнее для жителей. Что это означает на практике? Что именно вы собираетесь делать иначе, чтобы человек понимал, чем занимается депутат и как принятые решения отражаются на его жизни?

− Для меня важно, чтобы люди понимали, чем занимается депутат, что вообще представляет собой политика и как принимаемые решения отражаются на их повседневной жизни. Мне кажется, сегодня существует определенная дистанция между политикой и обычным человеком. Люди слышат о принятии новых законов, видят новости о заседаниях и обсуждениях, но далеко не всегда понимают, что конкретно изменится для них самих.

Например, приняли какой-то закон, но у человека возникает закономерный вопрос: что теперь поменялось? Как это отразится на моей жизни, моей семье, моей работе? И мне хочется, чтобы ответы на такие вопросы были понятными и доступными каждому. Я считаю, что задача депутата заключается не только в участии в заседаниях и разработке инициатив, но и в том, чтобы объяснять людям суть своей работы. Важно рассказывать, какие вопросы поднимаются, почему принимаются те или иные решения, к каким результатам они должны привести и что в итоге меняется для жителей.

При этом я хочу, чтобы общение с людьми было открытым и понятным, без сложных формулировок и излишнего официоза. Политика не должна казаться чем-то далеким, доступным только специалистам. Наоборот, каждый человек должен иметь возможность разобраться в происходящем и понимать, как решения на уровне региона влияют на его жизнь.

− Вы прошли в Думу по партийному списку, при этом «Новые люди» впервые получили представительство в парламенте Югры. Какой результат через год позволил бы вам сказать, что присутствие новой фракции действительно что-то изменило?

− Для меня главным показателем успеха будет не просто присутствие фракции «Новые люди» в Думе Югры, а реальные результаты нашей работы. Важно, чтобы за этим представительством стояли конкретные инициативы, решения актуальных проблем и изменения, которые жители смогут увидеть и почувствовать.

Поскольку для нашей партии это первый опыт работы в парламенте Югры, у нас есть возможность привнести новые идеи, подходы и взгляды на решение существующих вопросов. Мне хочется, чтобы мы могли стать дополнительным голосом жителей, поднимать темы, которые действительно волнуют людей, и предлагать решения, способные улучшить их жизнь.

Особенно важно, чтобы обратная связь с жителями не оставалась просто разговором. Если человек обращается с проблемой, он должен понимать, что его услышали, вопрос рассмотрели и постарались найти решение. Не каждую проблему можно решить быстро, но важно работать над ней последовательно и открыто рассказывать о результатах.

Через год мне хотелось бы видеть, что наша фракция уже стала полноценным участником законодательной работы региона, что у нас есть конкретные результаты и инициативы, которыми мы можем гордиться. Для меня принципиально важно, чтобы люди оценивали нашу работу не по громким заявлениям, а по тому, что действительно удалось сделать.

− После избрания вы решили переехать в Сургут. Почему именно сюда? Насколько хорошо вы уже знаете проблемы города и какие сургутские темы хотите взять в работу в первую очередь?

− На самом деле я переехала в Сургут не после избрания в Думу Югры. Я уже больше полугода живу здесь и продолжаю заниматься развитием регионального отделения партии «Новые люди». Большую часть своей жизни я прожила в Нефтеюганске. На время обучения в Тюменском государственном университете я переехала в Тюмень, где провела три с половиной года. Поэтому я хорошо понимаю жизнь нашего региона и то, с какими вопросами сталкиваются люди в разных городах Югры.

После того как мне предложили возглавить партию «Новые люди» в родном регионе, я вернулась в Югру. Для развития регионального отделения я выбрала Сургут, поскольку это крупнейший город округа с большим потенциалом и широкими возможностями для развития политической деятельности. Здесь сосредоточено много активных людей, в том числе молодых, которые хотят участвовать в жизни города и предлагать свои идеи.

Для меня важно не просто работать в Сургуте, а понимать, чем живут люди, что их волнует и каких изменений они ждут. Я считаю, что именно через общение с жителями можно лучше понять, какие вопросы требуют внимания в первую очередь. Мне также близка тема создания комфортной городской среды и возможностей для молодежи. Я считаю, что город должен быть не только местом, где человек работает или учится, но и пространством, в котором ему хочется жить, развиваться, общаться и строить свое будущее.

− Вы входите в Совет по молодежной политике при полпреде президента в УрФО. Одной из главных проблем Югры называют отток молодых специалистов: многие уезжают учиться и уже не возвращаются. Почему, на ваш взгляд, молодые люди сегодня не всегда видят свое будущее в округе?

− Мне кажется, одна из причин заключается в том, что молодым людям недостаточно просто иметь возможность найти работу. Да, в Югре есть хорошие профессиональные перспективы, но жизнь ведь не ограничивается только работой или учебой. Для молодого человека очень важны общение, интересный досуг, красивые места, современные общественные пространства и возможность приятно проводить свободное время. Хочется, чтобы после рабочего или учебного дня было куда пойти, где встретиться с друзьями, познакомиться с новыми людьми, найти единомышленников и просто интересно провести время. Особенно это становится заметно, когда молодые люди уезжают учиться в другие города. Они знакомятся с новой средой, получают другой опыт, привыкают к определенному ритму жизни и количеству возможностей. И после окончания университета решение о возвращении зависит не только от наличия вакансии по специальности, но и от того, какую жизнь человек сможет построить у себя дома.

Поэтому я считаю, что важно развивать Югру комплексно. Молодым людям нужны не только рабочие места, но и возможности для самореализации, интересная городская среда, доступные пространства для общения и разнообразный досуг. Важно, чтобы они видели перспективу не только в профессиональном плане, но и в личной жизни. Мне хочется, чтобы молодые люди оставались в Югре не потому, что у них нет возможности уехать, а потому, что они сами хотят здесь жить, работать, развиваться и создавать семьи.

− Вы заявляли, что хотите заниматься проблемой отъезда талантливой молодежи из Югры. Что здесь вообще может изменить депутат? Какие конкретные меры − работа, жилье, образование, городская среда, возможности для самореализации − вы считаете наиболее важными?

− Я считаю, что депутат может влиять на эту ситуацию через законодательные инициативы, работу с органами власти, взаимодействие с молодежными объединениями и поддержку предложений самих молодых людей. Конечно, одной инициативой невозможно решить проблему оттока молодежи, потому что она складывается из множества факторов. Но можно последовательно работать над тем, чтобы в регионе появлялось больше возможностей для молодых специалистов.

На мой взгляд, здесь важно смотреть на жизнь молодого человека комплексно. Ему нужны достойная работа, возможность профессионального роста, доступное жилье и качественное образование. Но не менее важны городская среда, досуг, общение и возможность реализовывать свои интересы за пределами работы.

Например, если молодой специалист может найти хорошую работу, но при этом не видит для себя интересной жизни в городе, ему будет сложнее принять решение остаться. Поэтому нужно создавать пространства для общения, поддерживать молодежные инициативы, развивать интересные проекты и помогать молодым людям воплощать свои идеи в жизнь.

Отдельное внимание, на мой взгляд, необходимо уделять тому, чтобы молодежь могла участвовать в развитии своего региона. Когда человек видит, что его мнение учитывают, а его предложения действительно могут воплотиться в жизнь, у него появляется больше заинтересованности в том, что происходит вокруг.

Я хочу, чтобы молодые люди понимали: для того, чтобы развиваться, строить карьеру, реализовывать свои идеи и интересно проводить время, необязательно уезжать из Югры. Здесь тоже должны быть возможности для реализации своего потенциала.

− Молодые люди нередко говорят, что их приглашают на советы, форумы и обсуждения, но реального влияния на решения они не чувствуют. Как сделать молодежную политику не набором мероприятий, а инструментом, через который молодежь действительно может влиять на жизнь города и округа?

− Мне кажется, здесь многое зависит и от самих молодых людей. Форумы, мероприятия, советы и другие площадки дают возможность познакомиться с интересными людьми, заявить о себе, представить свои сильные стороны и рассказать о своих идеях. Если ты действительно хочешь чего-то добиться, важно не просто один раз высказать свое предложение и ждать результата. Нужно последовательно продвигать свою идею, находить единомышленников, общаться с теми, кто может помочь в ее реализации, и добиваться того, чтобы тебя услышали. Иногда для достижения цели необходимо проявить настойчивость и самостоятельно сделать несколько шагов навстречу ее реализации.

При этом я считаю, что ответственность лежит не только на молодежи. Важно, чтобы со стороны органов власти тоже была готовность слушать молодых людей, рассматривать их предложения и давать обратную связь. Если молодого человека пригласили на мероприятие, он высказал идею, а дальше ничего не произошло и никто не объяснил почему, то в следующий раз его желание участвовать может стать значительно меньше.

Поэтому молодежная политика должна строиться не только вокруг проведения мероприятий, но и вокруг конкретных результатов. Нужно создавать условия, при которых молодые люди смогут не просто высказаться, а пройти путь от идеи до ее реализации. И даже если предложение невозможно воплотить в жизнь, важно объяснить причины и обсудить альтернативные варианты. Я убеждена, что молодежь должна быть не просто участником обсуждений, а полноценным участником процессов, которые влияют на ее жизнь. И для этого важно как проявлять собственную инициативу, так и создавать реальные механизмы взаимодействия между молодыми людьми и органами власти.

− Как я знаю, вам 22 года, значительная часть ваших ровесников политикой вообще не интересуется. Почему, как вам кажется, существует такая дистанция между молодыми людьми и политикой? И можете ли вы как молодой депутат эту дистанцию сократить?

− Я считаю, что эту дистанцию действительно нужно сокращать. Политика на самом деле интересная, и она касается не только взрослых людей. Она касается абсолютно каждого жителя России, в том числе каждого жителя Югры, независимо от возраста и сферы деятельности. При этом я понимаю, почему многие молодые люди могут не интересоваться политикой. Иногда она кажется чем-то далеким, сложным и непонятным, чем-то, что происходит отдельно от обычной жизни. Молодые люди могут просто не видеть связи между решениями, которые принимаются на уровне региона или страны, и тем, с чем они сталкиваются каждый день. Мне хочется показать, что эта связь есть. Политика влияет на образование, возможности трудоустройства, развитие городов, общественные пространства и множество других вещей, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни. Поэтому важно понимать, что происходит вокруг, и осознавать, что каждый человек тоже может влиять на эти процессы.

Я думаю, что как молодой депутат могу помочь сократить эту дистанцию. Мне проще понимать, чем живут мои ровесники, какие вопросы их волнуют и чего им не хватает. При этом я хочу не просто говорить от имени молодежи, а общаться с ней, слышать разные мнения и помогать доносить предложения молодых людей до тех, кто принимает решения. Для меня важно, чтобы молодые люди не боялись задавать вопросы, высказывать свое мнение и предлагать изменения. Необязательно сразу глубоко разбираться во всех политических процессах, чтобы начать интересоваться тем, что происходит в твоем городе и регионе.

Я хочу своим примером показать, что политика не является чем-то недоступным и что молодые люди тоже могут участвовать в жизни региона, предлагать идеи и добиваться их реализации. Главное − понимать, что тебе небезразлично, и быть готовым действовать.


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22 октября в 15:34, просмотров: 794, комментариев: 0
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