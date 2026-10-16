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​Людмила Трофимова: «Аллергии на все пищевые продукты не бывает. Но пациенты нередко уверены, что реагируют буквально на все»

Интервью о современных методах лечения аллергии, сезонных реакциях и мифах

​Людмила Трофимова: «Аллергии на все пищевые продукты не бывает. Но пациенты нередко уверены, что реагируют буквально на все»
Фото спикера

Почему сезон цветения стал дольше, чем холодовая крапивница отличается от обычной реакции на мороз и правда ли существуют гипоаллергенные животные? В профессиональный праздник, который отмечают 16 октября, СИА-ПРЕСС обсудил это с главным внештатным специалистом аллергологом-иммунологом Департамента здравоохранения Югры, руководителем Центра аллергологии и иммунологии Сургутской окружной клинической больницы, врачом-аллергологом Людмилой Трофимовой.

− Сейчас все чаще говорят не просто о таблетках от аллергии, а о терапии, которая может изменить реакцию организма на аллерген. Насколько такие методы, в том числе аллерген-специфическая иммунотерапия, доступны в Сургуте? Часто ли их назначают и действительно ли они помогают надолго?

− Согласно клиническим рекомендациям и многолетнему опыту аллергологов-иммунологов, аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ) − единственный метод, который позволяет избавить пациента от проявлений аллергии на достаточно длительное время. Насколько позволяет судить мой опыт − как минимум на 10-15 лет.

Пациенту, у которого выявлен причинно-значимый аллерген и это подтверждено клинически и лабораторно, предлагают пройти курс АСИТ. Сегодня существуют инъекционный и сублингвальный методы. Кроме того, уже зарегистрирована в Российской Федерации вакцина от аллергии, хотя в гражданский оборот она пока не поступила. Мы ее очень ждем, поскольку она позволит сократить продолжительность таких курсов в несколько раз. По сути, принцип ее работы тот же, что и у аллерген-специфической иммунотерапии.

Если говорить о том, как часто мы назначаем АСИТ, − всегда, когда у пациента выявлена сенсибилизация (повышенная чувствительность организма к конкретному аллергену), она подтверждена клинически и есть необходимые препараты. Сейчас доступны аллергены березы, полыни и клещей домашней пыли. Препараты для амбулаторного лечения пациент приобретает самостоятельно в аптеке.

− Правильно ли я понимаю, что такая терапия работает не при всех видах аллергии? Например, это пыльца и клещи?

− В настоящее время мы не можем проводить АСИТ при аллергии на животных и пищевые аллергены. При бытовой и пыльцевой аллергии такая терапия применяется. Кошки и собаки относятся к эпидермальным аллергенам. Сейчас в Российской Федерации нет зарегистрированных препаратов для проведения АСИТ при такой аллергии. То же касается пищевых аллергенов. Это ситуация по всей России, а не только в нашем округе.

− Замечаете ли вы, что сезон аллергии в последние годы меняется: начинается раньше, длится дольше, становится тяжелее? Есть ли такая тенденция именно в Сургуте и с чем она может быть связана?

− Да, мы замечаем, что сроки цветения некоторых растений сдвигаются. Все зависит от природных условий. Если весна приходит раньше, раньше начинает цвести и наш самый активный аллерген − береза. Осень у нас тоже стала более продолжительной, поэтому дольше цветет полынь и, соответственно, дольше сохраняются симптомы у пациентов.

Такая тенденция есть, но она связана с изменением климата в целом, а не только в нашем округе.

− Какие аллергии сегодня чаще всего встречаются у сургутян? Есть ли что-то характерное именно для нашего климата и образа жизни на Севере?

− Самая аллергенная пыльца в нашем округе − пыльца березы. Она вызывает у пациентов риноконъюнктивит, может провоцировать обострение бронхиальной астмы и другие проявления аллергических заболеваний.

Береза всегда была значимым аллергеном, но в последние годы ее пыльца стала особенно активной. Многое зависит от погоды. Если сезон сухой и дождей мало, нашим пациентам приходится гораздо тяжелее. Если цветение приходится на дождливую погоду, сезон проходит легче.

− Есть ли у аллергии возраст? У детей она сейчас проявляется чаще?

− Какой-то четкой зависимости от возраста нет. Аллергией страдают и взрослые, и дети.

− Говоря о Севере, нельзя обойти тему холода. Где проходит граница между обычной чувствительностью кожи к морозу и холодовой крапивницей? Насколько опасным может быть такое состояние? И вообще существует ли аллергия на холод?

− Да, такое понятие существует. Можно достаточно четко разграничить нормальную реакцию на холод в виде спазма сосудов, когда у человека, например, замерзают конечности, и холодовую крапивницу.

Крапивница − это уже неадекватная реакция организма на контакт с холодом. Причин у нее достаточно много, и далеко не всегда это аллергия в чистом виде. В частности, большую роль могут играть проблемы с желудочно-кишечным трактом.

− Люди часто называют аллергией любую необычную реакцию − на продукты, запахи, бытовую химию, шерсть животных. Что на практике чаще всего оказывается не аллергией, хотя пациенты уверены в обратном?

− Это действительно наша больная тема. Бывает, пациент приходит и говорит: «У меня аллергия на всю пищу. Что бы я ни съел, у меня то здесь почешется, то там, что-нибудь покраснеет». Такие ситуации встречаются, но аллергии абсолютно на все пищевые продукты не бывает. Нередко причиной подобных проявлений становятся проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Я обычно привожу такую метафору: если на рану насыпать соль, появятся боль, покраснение, отек. То же самое происходит с воспаленной слизистой желудка: острая, соленая, кислая или консервированная пища может вызвать целую бурю реакций. Но они не относятся к истинно аллергическим.

− Какие мифы об аллергии вам до сих пор приходится слышать на приеме? Например, про тополиный пух, «накопительную аллергию», гипоаллергенных животных или необходимость исключать некоторые продукты просто на всякий случай.

− Гипоаллергенные животные − один из самых распространенных мифов, который мы слышим от пациентов. Гипоаллергенных животных не бывает. Например, заводчики могут говорить: «У этой собаки не шерсть, а волосы, поэтому она не вызовет аллергию». Но чаще всего реакцию вызывают эпидермис и перхоть животного. На саму шерсть аллергия встречается гораздо реже. Поэтому, если реакция на животное подтверждена лабораторно или клиническими проявлениями, заводить его, что бы ни говорили заводчики, не стоит.

− Когда человек обращается к аллергологу, тесты позволяют определить конкретный аллерген? Например, отдельно эпидермис кошки или что-то еще?

− Да. Мы можем отдельно исследовать реакцию на эпидермис, перхоть, проводить накожные аллергопробы на шерсть животных. Есть также отдельные белки, например белки мочи или слюны собаки.

− Какие еще мифы об аллергии встречаются на практике?

− Например, миф о том, что у человека может быть аллергия абсолютно на все продукты. Иногда приходят даже с жалобами на «аллергию на мужа» или «на жену» − такие формулировки, конечно, вызывают у врачей улыбку. Что касается тополиного пуха, он действительно может переносить другие аллергены. При этом сама пыльца тополя вызывает аллергию достаточно редко, хотя полностью исключать такую реакцию тоже нельзя.

− Вы говорили о связи с желудочно-кишечным трактом. Есть ли другие заболевания или нарушения, которые могут давать реакцию, похожую на аллергию?

− Конечно. Любой аллерголог проводит дифференциальную диагностику, а для нашего центра это особенно актуально, поскольку мы работаем в многопрофильной клинике. Любые высыпания, включая крапивницу, требуют внимательной оценки, потому что они могут быть связаны не только с аллергией, но и с ревматологическими, дерматологическими или гематологическими заболеваниями. Если при постановке диагноза возникают сомнения, мы подключаем смежных специалистов или направляем пациента к ним на консультацию.

− Есть ли здесь психологическая составляющая? Может ли стресс или тревожность усиливать проявления, похожие на аллергию?

− Да, такое встречается достаточно часто. Например, зуд при крапивнице и некоторых дерматитах может настолько сильно беспокоить человека, что нарушается сон, становится трудно концентрироваться на работе, появляется раздражительность. Поэтому психосоматический фактор может как участвовать в развитии крапивницы, так и становиться ее следствием. Эта связь может работать в обе стороны.

− Расскажите, почему вы сами выбрали эту профессию?

− Аллергология и иммунология − замечательная специальность. Я попала в нее случайно, но с тех пор ни дня не пожалела. Каждый день в работе узнаешь что-то новое. Это специальность, в которой остается огромное поле для изучения. Причем речь не только об аллергологии, но и об иммунологии − большом направлении, которое требует постоянного обновления знаний, изучения опыта федеральных центров и зарубежных коллег. Здесь постоянно появляются новые подходы и возможности.

Из любви к своей профессии я открыла на базе Сургутской окружной клинической больницы Центр аллергологии и иммунологии, чтобы пациенты могли получать необходимую помощь. Все-таки это редкая специальность, аллергологов-иммунологов в округе не так много. Для нас важно, чтобы пациенты получали квалифицированную помощь, в том числе с возможностью консультаций с федеральными центрами. Современные разработки в лечении аллергических заболеваний мы тоже стараемся применять у себя. Этим я горжусь.

− А что самое сложное в вашей профессии?

− Для меня самое сложное − иммунология, в частности работа с детьми с иммунодефицитными состояниями. К сожалению, таких пациентов становится больше. Сейчас большую помощь дает скрининг новорожденных: у детей берут кровь для выявления ряда иммунодефицитных состояний. Но этот скрининг пока не охватывает все разнообразие заболеваний, которые уже известны. А ведь существуют и состояния, которые медицина еще продолжает изучать.

Когда на прием попадает сложный пациент, это одновременно и очень интересно, и тревожно, потому что не всегда сразу понимаешь, чем именно можешь помочь на данном этапе. Здесь важна командная работа, в том числе с генетиками.

Наверное, в этом и заключается главная сложность: иммунология постоянно развивается, появляется много новой информации, и специалисту необходимо все время учиться. Кроме того, в последние годы в округ приезжает много людей из других стран. Вместе с этим мы сталкиваемся с заболеваниями, более характерными для определенных регионов и народов, с которыми раньше встречались гораздо реже. Приходится возвращаться к знаниям из медицинского университета, изучать дополнительную литературу и постоянно узнавать что-то новое.


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Сегодня в 18:11, просмотров: 145, комментариев: 0
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