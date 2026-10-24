Памяти геолога-первопроходца Нажметдина Жумажанова

Трудоголик по жизни, Жумажанов больше всего любил свою работу, свое буровое мастерство, которому был до конца жизни предан. Фото romc.ru

Участник Великой Отечественной войны, Герой Социалистического Труда, Почетный гражданин города Сургута – это все о нем, Нажметдине Уапкаевиче Жумажанове, буровом мастере Сургутской нефтеразведочной экспедиции.

За выдающиеся достижения в труде, инициативу в развитии социалистического соревнования, за повышенную эффективность использования бурового оборудования Жумажанову в 1976 году присуждена Государственная премия СССР.

На протяжении двадцати лет руководимый им коллектив занимал первые места во Всесоюзном социалистическом соревновании, в 1972 году им присвоено звание «Лучшая бригада Министерства геологии СССР». Команда была участником ВДНХ СССР, внесена в Книгу трудовой Славы Министерства геологии СССР и ЦК профсоюза отрасли.

Знатный буровой мастер, в совершенстве владеющий техникой и технологией бурения нефтяных и газовых скважин, с семилетним образованием и курсами бурильщиков, являлся непосредственным участником открытий более тридцати месторождений, в их числе Быстринское, Вачимское, Вынгинское, Западно-Сургутское, Лянторское, Тайбинское, Холмогорское, Федоровское. За последнее в 1986 году отмечен дипломом «Первооткрыватель месторождения».

Нажметдин (Нажмиден) родился 20 октября 1926 года в селе Аул-Щучье Чанавского района Новосибирской области в семье потомственных хлеборобов. Как знать, возможно, пошел бы сын казахских степей по стопам предков, не начнись в его родных краях промышленная разработка недр.

После демобилизации из рядов Советской Армии поступил буровым рабочим в Барабинскую нефтеразведку и в том же году успешно окончил в Омске курсы бурильщиков эксплуатационного и разведочного бурения скважин. Совершенствовался молодой специалист в буровых коллективах Омской области, подразделениях Запсибнефтегеологии, Саргатской, Новологиновской нефтеразведках, в Охтеурье, Ларьяке…

В 1961 году Жумажанова назначили мастером по испытанию, затем – по бурению скважин Сургутской нефтеразведочной экспедиции.

Из воспоминаний Фармана Салманова: «… Нынешним хозяином буровой был испытатель Жумажанов. Бахилов (первый секретарь Сургутского горкома КПСС – прим.ред.) расцвел от удовольствия, завидев хорошо известного ему мастера-коммуниста, не раз выступавшего на активах и районных конференциях. У Жумажанова трудное имя – Нажметдин (Нижмиден). За годы скитаний по разведке он привык, когда другие называли его на русский манер – Геннадием Павловичем. Но Щербина (секретарь Тюменского горкома КПСС, будущий министр геологии – прим. ред.) отклонил упрощенный вариант: «Нажмиден Уапкаевич, хочу посмотреть на Усть-Балыкский вариант во всей красе…»

Степные глаза мастера полыхнули радостью. «Скоро начнем отработку на новом штуцере, и скважина заговорит, - напевно сказал Жумажанов.

Мы ожидали необходимых приготовлений в вагончике мастера. В окно виднелись испытатели, устремившиеся к площадке, к задвижкам. Туго перетянутые в поясе, чтобы не студил жесткий ветер, они напоминали солдат. Довольный Жумажанов следил за их действиями.

«Вахта должна быть как монолит», - для убедительности сжав ладонь, проговорил он с той же распевной интонацией.

Жумажанов посматривал в окно, стараясь угадать момент, когда можно будет пригласить гостей. Наконец, все было готово. Мы вышли из вагончика. Нижмиден Уапкаевич шел впереди в сапогах, поблескивающих гранитовой смазкой. Вначале степная, а там и солдатская привычка беречь обувку сохранилась за неустанным ходоком.

Сын пастуха Уапкая в юности мерил просторы родных степей, потом воевал, на Тихом океане закончил солдатский поход, ставший началом разведочных рейдов за нефтью.

Мы расположились возле парадного входа вышки на дощатом помосте, где раньше лежали трубы. Когда Жумажанов открыл задвижку, сразу запел газ, вырвавшийся из горловины трубы. Сила звучания все нарастала. Мерзлые доски стеллажей ходили ходуном – это передалась им дрожь земли.

Вибрация становилась ощутимее. Когда нагрузка показалась предельной, один из рабочих поджег пропитанную солярой ветошь, укрепленную на проволоке, и, раскрутив несколько раз огненный круг, выпустил свою «пращу». Прорезав густую синеву, уже на излете она соприкоснулась с напорной струей. Мгновенная пробежка огня, звучный взрыв, жаркая волна – мы одновременно почувствовали озноб восторга.

Борис Евдокимович (Щербина – прим. ред.) видел нефтяной выброс впервые. Его впечатление было куда острее. Он долго смотрел в расцвеченный заревом полукруг, бегущие нескладные, причудливо переплетающиеся и расходящиеся тени. Потом перевел взгляд на Бахилова, в стеклах очков которого трепетали отблески, и, напрягая голос, чтобы перекрыть гул, произнес: «Перед такой силищей не стыдно и шапку снять».

И действительно снял шапку, как бы показывая нам, что в словах его не было и доли преувеличения.

Несколько энергичных поворотов штурвала, и на наших глазах огненное облако стало сначала меньше, ужалось совсем, и вдруг нырнуло в горло трубы. Темень сразу навалилась на берег. Борис Евдокимович спросил у меня нарочито будничным тоном, вряд ли он сразу остыл от пережитого: «Не снижается ли суточный дебит скважины после запуска?» - это опасение часто высказывали противники уже найденной тюменской нефти, чтобы как-то укрепить свои расшатанные позиции.

«Существенного уменьшения не наблюдалось, - заметил я торопливо. – Впрочем для полной гарантии требуется три месяца беспрерывной отработки. Но жалко сжигать такое количество нефти. Вот и будим скважину только на полчаса» …

Звание «Почетный гражданин города Сургута» Нажметдину Жумажанову присвоено 31 марта 1981 года по ходатайству руководства и общественных организаций объединения «Обьнефтегазгеология». В тот год ему исполнилось 55 лет, возраст не так уж и солидный, но сделано немало, имя его буровой бригады в то время значилось символом высочайшего качества и профессионализма.

… Умер Нажметдин Уапкаевич Жумажанов 27 февраля 2005 года, похоронен в Тюмени. Светлая память Герою.

Справка: Нажметдин Жумажанов награжден двумя орденами Ленина, Красной Звезды, Отечественной войны Iстепени, многочисленными медалями, знаком «Отличник разведки недр». Его именем названо одно из месторождений в Сургутском районе.