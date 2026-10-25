Последняя неделя октября в Сургуте будет прохладной и сырой

Прохладная и сырая погода сохранится в Сургуте на протяжении всей рабочей недели с 26 по 30 октября. Согласно прогнозу Gismeteo, практически ежедневно в городе ожидаются небольшие осадки — преимущественно дождь и мокрый снег.

Дневная температура будет стабильной и составит около +4 градусов. По ночам столбики термометров покажут от −1 до +2 градусов. Из-за высокой влажности и ветра на улице может ощущаться холоднее.

Существенного снегопада синоптики не прогнозируют: количество осадков останется небольшим. Скорость ветра составит около 4-6 метров в секунду, отдельные порывы могут достигать 9-10 метров в секунду. Продолжительного прояснения в течение рабочей недели не ожидается.

Ранее мы рассказывали, что Сургут пережил резкое потепление с дождем и последующее похолодание. После подъема температуры до +9...+10 градусов в городе вновь установилась прохладная погода с ночными заморозками.