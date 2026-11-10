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​Автобусы с лисами и яркие остановки: каким может стать Сургут // ФОТО

Как изменится облик Сургута? Показываем идеи из нового брендбука

​Автобусы с лисами и яркие остановки: каким может стать Сургут // ФОТО
Фото взяты из брендбука Сургута, опубликованного администрацией города

Лисы на автобусах, фирменная графика на остановках, городские кружки, сумки и одежда ‒ в брендбуке Сургута показано, как новая айдентика может выглядеть в городской среде. Часть элементов уже появляется на улицах, другие пока существуют только в виде дизайнерских макетов. СИА-ПРЕСС изучил документ и собрал самые интересные варианты.

Автобусы с животными и яркими узорами

Одна из самых заметных частей брендбука ‒ варианты оформления городских автобусов. На макетах транспорт украшают крупные изображения животных, фирменные орнаменты и цветные графические элементы.

Дизайнеры предлагают несколько вариантов, от сдержанных до довольно ярких.

При этом идея сделать сургутские автобусы узнаваемыми появилась раньше нынешнего брендбука. Еще в январе 2025 года власти объявили о планах привести общественный транспорт к единому стилю. Тогда речь шла о брендировании 50 автобусов, а в разработке оформления участвовали студенты Сургутского института экономики, управления и права.

В феврале 2026 года стало известно и о планах закупить 25 новых автобусов большого класса. В требованиях к поставке уже предусматривалось оформление транспорта в фирменных цветах перевозчика с изображением черного лиса.

Важно: представленные в брендбуке изображения ‒ именно варианты дизайна. Само их наличие в документе не означает, что все городские автобусы будут выглядеть точно так же.

Остановки ‒ тоже часть городского бренда

В документе представлены и варианты оформления остановочных павильонов ‒ в теплое время года и зимой.

Фирменный стиль уже начинают переносить на реальные остановки. До конца 2026 года в Сургуте планируют установить 49 новых павильонов, на которых появятся элементы новой айдентики. Кроме того, власти намерены оформить в едином стиле 143 ранее установленные остановки; пока работы завершены на 20 объектах.

Сургут на кружках и одежде

Значительная часть брендбука посвящена сувенирной продукции. В документе показаны варианты оформления кружек, сумок, блокнотов, ручек, одежды, значков и других предметов.

На одних используют городской логотип, на других ‒ изображения животных и орнаменты.

Такая продукция могла бы стать частью туристического образа Сургута. Но пока представленные изображения следует рассматривать как дизайнерские предложения, а не как ассортимент уже выпущенных товаров.

Новый бренд Сургута: от разработки до применений

Работа над визуальным образом города шла постепенно. Еще весной 2026 года, когда брендбук находился в разработке, власти начали использовать отдельные элементы будущей айдентики в праздничном оформлении улиц. 22 мая администрация официально утвердила новый бренд города, а в июне представила фирменный стиль и маскота.

В основе логотипа ‒ графический знак, объединяющий образы воды, нефти и энергии северного города. Цвета тоже выбрали не случайно: хвойно-зеленый отсылает к тайге, бордовый ‒ к бруснике, глубокий синий ‒ к рекам и протокам, а черный ‒ к нефти. Дополняют палитру светлые и нейтральные оттенки.

Постепенно новый стиль начали переносить из документов в городскую среду. Например, летом на улице Музейной жители, художники, школьники и волонтеры расписывали бетонные ограждения в цветах новой айдентики. На них появились фирменные узоры и графические элементы.

Параллельно власти работают над дизайн-кодом Сургута. Если брендбук определяет логотип, цвета и графику, то дизайн-код должен установить единые подходы к оформлению фасадов, вывесок, рекламы, освещения и общественных пространств. Подготовить документ планируют до конца 2026 года. Как ранее сообщила СИА-ПРЕСС главный архитектор Сургута Елизавета Припутень, частью будущего дизайн-кода станет городская навигация.

Пока большая часть изображений из брендбука остается именно примерами того, как можно использовать новый стиль. Но отдельные элементы айдентики уже вышли на улицы Сургута: они появляются в оформлении общественных пространств и остановок. Следующий этап ‒ дизайн-код, который должен определить уже не только графику, но и более общие правила оформления городской среды.


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Сегодня в 13:28, просмотров: 184, комментариев: 0
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