В сургутском парке «За Саймой» хотят обновить информационные стенды и указатели

В парке «За Саймой» в Сургуте может появиться новая система указателей и информационных стендов. Их оформят в едином стиле с использованием нового бренда города. На разработку дизайн-проекта власти готовы потратить до 1,2 млн рублей, следует из данных сайта «РТС-тендер».

Согласно техническому заданию, у пяти основных входов в парк планируют разместить стенды с картой территории и отметкой «Вы здесь». На развилках дорожек должны появиться указатели, которые помогут посетителям найти детские и спортивные площадки, арт-объекты, выходы и другие места. На них также будут указывать расстояние в метрах или время пешком до нужной точки.

В документах перечислены и арт-объекты, которые должны обозначить на новой карте парка. Среди них ‒ ворон, белые медведи на льдине, «Зеркальный лес», кормушки для белок «Хвостатый буфет», Баба-яга и избушка на курьих ножках и другие.

Кроме того, проект предусматривает информационные таблички возле отдельных объектов, тактильные элементы для маломобильных посетителей и QR-коды или NFC-метки, с помощью которых можно будет открыть дополнительную информацию на телефоне.

Оформление указателей разработают в соответствии с новым фирменным стилем Сургута. В нем используются северные орнаменты, изображения животных и растений, а также особая цветовая гамма ‒ от темно-синего и хвойно-зеленого до бордового. Одним из символов нового бренда стал черный лис.

Подрядчику предстоит подготовить три варианта оформления указателей, из которых заказчик выберет один. На разработку проекта отводится 20 рабочих дней после заключения контракта. При этом закупка касается только создания дизайна и документации. Когда новые указатели появятся в парке, пока неизвестно.

Напомним, власти Сургута также планируют закупить для парка «За Саймой» игровые и спортивные конструкции почти на 6,5 млн рублей. Кроме того, объявлена закупка двух игровых комплексов для детей с ограниченными возможностями стоимостью до 1,62 млн рублей.