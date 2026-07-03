Жители Сургута раскрашивают серые заборы в цветах новой айдентики

В Сургуте на улице Музейной начали расписывать бетонные ограждения – это пилотный проект по внедрению обновленной визуальной айдентики города. В работах участвуют художники, студенты, школьники и волонтеры. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказала заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства, главный архитектор Сургута Елизавета Припутень.

«Работу начали приблизительно полторы недели назад. Планировали пораньше, хотели успеть ко Дню молодежи, но погодные условия не совсем располагали. Проект разделили на два этапа. Были привлечены студенты, школьники, учащиеся школы искусств, а также художники, которые работают в стиле граффити. С помощью волонтеров мы провели здесь субботник: вычистили стены, помыли, привели их в порядок», – рассказала Елизавета Припутень.

На первом этапе ограждения решили покрасить в единый цвет и добавить паттерны из обновленного брендбука Сургута. Сейчас его вторая версия проходит утверждение.

«Вторая версия уже дополнена цветами, которые можно применять. Паттерны и сам логотип имеют более живой стиль. Но брендбук – это живой инструмент. Со временем мы в любом случае будем его дорабатывать, если потребуется. Сейчас внедряем его в городе – в праздничном оформлении, оформлении заборов», – пояснила Елизавета Припутень.

Основные цвета айдентики связаны с особенностями территории.

«Бордовый символизирует бруснику, хвойный – тайгу, есть черный цвет – понятно, это нефть. Также есть глубокий синий цвет, потому что у нас много рек и проток. Это основные цвета, которые используются», – добавила главный архитектор.

В дальнейшем подобные проекты могут появиться и в других частях Сургута. Сейчас у администрации уже есть перечень локаций, которые хотели бы преобразить.

«У нас есть внутренний каталог мест, которые мы хотим сделать красивыми. Это не только заборы, но и фасады многоквартирных домов. Но все это требует больших финансовых средств, поэтому сейчас прорабатываем вопрос финансирования», – сказала Припутень.

Следующими объектами станут территории на пересечении улицы Маяковского и 30 лет Победы. Там планируется художественная роспись ограждений.

Проект на улице Музейной реализуется при поддержке предпринимателей. Одним из инициаторов выступил генеральный директор компании «Нордленд» Дмитрий Торгашов.

«Сургут – это город, в котором мы живем, это наш дом. Я искренне считаю, что каждый из нас у себя дома должен делать что-то лучше, красивее, наводить порядок, чтобы всем было комфортнее и интереснее жить», – рассказал он.

По словам предпринимателя, улицу Музейную выбрали не случайно – именно по ней многие жители и гости города идут к музею.