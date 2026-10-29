Какие решения приняты на втором заседании избранной думы Сургута

Что обсуждалось на втором заседании вновь избранной Думы города:

1. Принято решение по отказу от части доходов от сбора НДФЛ ради увеличения дотаций из окружного бюджета.

О чем вообще речь? Как вы знаете, значительная часть бюджета города формируется из наших с вами зарплат в виде уплаты НДФЛ. Часть собранного налога идет в городской бюджет, часть — в окружной. Эта пропорция может меняться.

Более того, город может принять решение отдавать больший процент в окружной бюджет, но взамен получить гарантированную сумму из окружного бюджета. В последние годы рост зарплат опережал прогнозы, и нам было выгоднее получать меньше окружных дотаций, но собирать больше налогов. К сожалению, прогноз на ближайшие три года по росту зарплаты довольно консервативен (на уровне 6% в год). В связи с чем принято решение изменить стратегию и поменять часть доходов от НДФЛ на гарантированные выплаты из окружного бюджета.

Так, в 2027 году мы получим из округа более 4 миллиардов рублей, что позволит заработать дополнительно 23 миллиона рублей. Если ситуация с ростом зарплат станет более оптимистичной, в следующем году мы сможем пересмотреть решение.

2. Продлевается и увеличивается финансирование меры поддержки семей участников СВО, предоставляющей право на бесплатное посещение муниципальных учреждений культуры, курируемых комитетом культуры Администрации города.

3. Утверждены поправки в Стратегию социально-экономического развития Сургута до 2050 года, кстати, всем рекомендую ее почитать, познавательно.

4. Вновь избранные депутаты разделились по комитетам:

Постоянный комитет по бюджету, налогам, финансам и имуществу:

Владимир Болотов, Давыд Глуховский, Владимир Клишин, Виктор Пономарев, Сергей Путий, Максим Обухов, Александр Олейников и Богдан Гужва.

Постоянный комитет по городскому хозяйству и перспективному развитию города:

Артем Гаврилов, Валерий Голодюк, Богдан Гужва, Виталий Колесников, Владимир Клишин, Сергей Парфенов, Игорь Руденко, Вадим Майоров.

Постоянный комитет по социальной политике:

Дина Биглова-Фатова, Елена Бубович, Илья Гриненко, Алексей Кучин, Даниил Маркин, Денис Синенко, Эмилия Трапезникова, Сергей Фоменко.

Постоянный комитет по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку:

Михаил Бехтин, Валерий Голодюк, Алексей Кучин, Вадим Майоров, Анастасия Малыхина, Александр Олейников, Эмилия Трапезникова, Айдар Явишев.

Максимум можно входить в два комитета.

5. Также депутаты приняли решения, в каких комиссиях и рабочих группах они будут работать, всего таких органов 82, и каждый мог выбрать себе ношу по силам и интересам. Осталось избрать руководство комитетов, и Думу восьмого созыва можно будет считать окончательно оформленной и готовой к интенсивной работе.

Подробнее о решениях Думы можно прочитать здесь.